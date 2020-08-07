Запущен новый проект "Право на Родину" Форума переселенческих организаций

Новый проект "Право на Родину" запустил "Форум переселенческих организаций". Это разветвленная по регионам программа защиты прав и свобод соотечественников-переселенцев, вернувшихся или возвращающихся в Россию на ПМЖ. Его особенность и риск в том, что если прежние проекты форума - "Опыт бывалых", "Дать переселенцу не рыбу, а удочку", "В защиту понаевхавших" и "Собирание народа", носили характер прямого содействия мигрантам, то новый вид их защиты уходит в дистанционный режим - на сайт. Механизм онлайн-помощи выстроен при содействии ГУ МД РФ по миграции и Совета по правам человека при президенте России.

- Видеомост помощи работает так, - объясняет председатель исполкома "Форума переселенческих организаций" Лидия Графова, - мы, участники проекта направляем руководителю ГУ МВД РФ по миграции Валентине Казаковой истории переселенцев, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она связывается с региональным отделом ГУ МВД РФ конкретного округа, куда приглашаются лица, нуждающиеся в срочной помощи. Происходит своего рода личный прием начальника ГУ МВД РФ по миграции Валентины Казаковой переселенцев, которые находятся за тысячи километров от Москвы.

На этот шаг форум пошел после либерализации закона о миграции, когда Москва упростила получение гражданства России, а в регионах началось "толкование" закона, часто не в пользу переселенцев. Проект "Право на Родину" подбирает типичные ситуации для видеомостов, чтобы выход, найденный руководством ГУ МВД РФ, имел множительный эффект. Основные темы ближайших шести видеомостов в разных федеральных округах - как мигранту грамотно отказаться от фиктивной регистрации, как избежать депортации и запрета на въезд, как противостоять изъятию паспортов, как не попадаться в новую ловушку коррупции - тестирования на коронавирус.

- Солидарен с главным посылом проекта - разумно декларировать, что мы собираем в России русских и зовем добропорядочных людей разных национальностей приезжать к нам. - говорит директор Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев. - Но реализует такую политику ГУ МВД по миграции, где доминирует аспект контроля и мониторинга. "Форум переселенческих организаций" предлагает гуманитарную связку государства, переселенцев и общества. Есть риск, что силовая компонента снова задавит идею о том, что мигранты - это драгоценный человеческий капитал. Но "Форум" делает общение чиновника и мигранта публичным, содействует тому, что документы человек должен подавать в электронном виде, что позволит избавиться от очередей и даже ликвидировать коррупцию.

Как ожидается, "Право на Родину" будет работать со всеми способами приема в гражданство - общим, упрощенным и особым. Не менее 2 500 человек получат консультации в различных видах - онлайн, очная встреча или телефон, не менее 10 тысяч - в соцсетях, более 500 переселенцам уже оказывается помощь в подготовке пакетов документов. Особая забота - юридическая помощь переселенцам, давно проживающим в РФ, но ставшими нелегалами поневоле. Для их защиты намечено 20 видеомостов.

Основные регионы проекта "Право на родину" - Амурская, Воронежская, Калужская, Московская, Новосибирская, Омская, Свердловская области; Москва, Приморский и Хабаровский края - самые востребованные места переселения. Однако, куда переселенцев все чаще не пускают.