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07.08.2020 15:32
Рубрика: В мире

В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

Текст: Юрий Гаврилов

Российские военные сообщают об эскалации напряженности на юге сирийской провинции Идлиб.

В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо. Но в то же время, обеспечить создание так называемого коридора безопасности представителям Анкары не удается. Из-за этого приходится постоянно откладывать проведение очередного совместного российско-турецкого патрулирования автодороги.

Кроме того, по словам Александра Щербицкого, боевики систематически обстреливают позиции правительственных сил Сирии и попытаются атаковать российскую авиабазу "Хмеймим". При этом террористы используют беспилотные летательные аппараты и реактивные системы залпового огня увеличенной дальности.

"Командование группировки Вооруженных сил РФ в Сирии и армии Асада вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы", - отметил адмирал.

Он не скрывал, что российское командование рассчитывает на то, что Турция усилит меры, направленные на уничтожение террористов, обеспечение безопасности совместного патрулирования и выполнение положений Меморандума, подписанного президентами Путиным и Эрдоганом 6 марта 2020 года.

"В соответствии с заключенными соглашениями, оставляем за собой право на ответные меры в отношении боевиков террористических формирований, чьи действия могут представлять угрозу для жизни российских и сирийских военнослужащих, а также мирного населения в районах, прилегающих к зоне деэскалации", - заявил руководитель российского миротворческого Центра.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Есть еще один регион Сирии, ситуация в котором серьезно беспокоит наше командование. Речь - о неподконтрольных законному правительству страны районах провинции Дэйр-Эз-Зор. По словам Щербицкого, ряд населённых пунктов на восточном берегу Евфрата взяли под свой контроль отряды арабского племенного ополчения, выступившие против поддерживаемых США вооруженных формирований и органов власти. Основной причиной протестных выступлений местного населения адмирал назвал тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных американскими военными и подконтрольными им формированиями районах.

"Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни, - считает адмирал. - Российская Федерация совместно с правительством Сирийской Арабской Республики готовы принять все необходимые меры по нормализации обстановки в Заевфратье, возобновлению национального диалога, а также обеспечению безопасности и благосостояния жителей региона".

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