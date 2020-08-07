В своих неудачах США обвиняют Китай

Рассуждения Ричарда Хортона, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", показали, что попытки американских политиков "переложить вину на Китай" давно известны всему миру.

Неэффективность в борьбе с эпидемией нового коронавируса и спешка в восстановлении экономической деятельности привели к тому, что во многих штатах США в последнее время зафиксировано большое количество новых случаев заражения. Вместе с тем, во втором квартале этого года валовый внутренний продукт США резко упал почти на 33 процента, что серьезно ухудшило уровень жизни американского народа.

По итогам опроса общественного мнения видно, что уровень поддержки главы США в вопросе реагирования на эпидемию снизился до 34 процентов. В этом году, накануне президентских выборов, такие итоги опроса трудно принять политической элите Белого Дома. Не в силах найти ничего другого, они в который раз пытаются переложить ответственность на другие страны, и стараются переключить внимание жителей страны на Китай.

Конечно, более глубокая причина заключается в том, что из-за предрассудков и ненависти отдельные экстремистские силы в США постоянно совершают необоснованные нападки на Китай, фабрикуют ложные факты, намеренно разжигают ненависть американской общественности к Китаю, пытаясь спровоцировать новую "холодную войну" и прикрываясь эпидемией.

Бывший торговый представитель и заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик отметил, что те, кто способствует разжиганию новой "холодной войны", стерли предыдущие результаты сотрудничества с Китаем. Самообман не принесет ничего хорошего.

Совсем недавно премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун опубликовал статью в американском журнале Foreign Affairs, отметив, что "конкуренция - это естественно для крупных держав. Но именно их способность к сотрудничеству является истинным испытанием для государственного устройства". Сейчас перед всеми странами мира стоит общая задача - противостояние пандемии и восстановление экономики, а солидарность и сотрудничество являются самым мощным оружием.