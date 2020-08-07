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07.08.2020 21:06
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса более 9 440 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно возрастает. И эта тенденция сохранятся уже более трех месяцев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По данным Минобороны на 7 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 97 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 9 тысяч 444 человек.

Кроме того, почти 30 870 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 987 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 790 пациентов лежат в военных госпиталях. 24 изолированы по месту службы. Девять лежат в гражданских больницах и клиниках. А 164 человека изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. Они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных представителей Вооруженных сил болезнь проходит бессимптомно.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана более чем 3 620 пациентам, почти шестьсот из которых - гражданские.

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