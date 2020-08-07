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07.08.2020 16:25
Рубрика: Власть

В Зеленодольске для ВМФ заложили два катера "Грачонок"

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане в торжественной обстановке заложили два противодиверсионных катера проекта 21980 типа "Грачонок". Как сообщил "РГ" представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало, их строят по заказу оборонного ведомства для ВМФ России.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

О важности этого события можно судить по большому списку почетных гостей, присутствовавших на церемонии закладки. В Зеленодольск, в частности, приехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Фото: iStock
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Песошин поздравил кораблестроителей со знаменательным событием в жизни завода и отметил, что катера данного проекта уже доказали свою надежность. "Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют этим катерам решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения", - подчеркнул премьер-министр Татарстана. Он также выразил слова благодарности Главному командованию Военно-Морского Флота за оказанное коллективу Зеленодольского завода имени доверие и размещение заказа на стапелях именно этого предприятия.

А Игорь Мухаметшин заявил, что зеленодольские кораблестроители традиционно выпускают корабли и катера для ВМФ с высоким качеством. "Отличные тактико-технические характеристики противодиверсионных катеров типа "Грачонок" проверены морем. Такие катера нужны Военно-морскому флоту", - подчеркнул вице-адмирал.

В свою очередь, гендиректор предприятия Александр Карпов отметил, что зеленодольские корабелы делают все возможное, чтобы достойно и в строго указанные сроки выполнять гособоронзаказ. На заводе традиционно используют самые передовые подходы к созданию надежных и современных кораблей и судов для ВМФ.

По традиции состоялось награждение работников предприятия, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства. Лучшим заводчанам вручили ведомственные награды и подарки. В завершении официальной части высокие гости установили памятные закладные доски в основания новых катеров.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Катера специального назначения проекта 21980 на Зеленодольском заводе строят с 2008 года. К настоящему времени уже 10 таких катеров успешно несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Они участвовали в обеспечении безопасности важнейших мероприятий, в частности, зимней Олимпиады-2014 в Сочи, чемпионата мира и кубка Конфедераций по футболу.

Несколько лет подряд в День ВМФ головной катер данного проекта - "Нахимовец" традиционно открывает динамическую часть показа Главного военно-морского парада страны в Санкт-Петербурге.

Справка "РГ"

Катера проекта 21980 предназначены для охраны водных районов военно-морских баз России. Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют их экипажам решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения. "Грачонки" оснащают современным радиоэлектронным вооружением (гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационная радиолокационная станция МР-231, оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3) и средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар"). На борту катеров имеется водолазное снаряжение.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Гособоронзаказ

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