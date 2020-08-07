Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет

Футбольный клуб ЦСКА объявил о включении в тренерский штаб команды бывшего защитника сборной России и красно-синих Василия Березуцкого.

Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба. Как говорится в сообщении, Василий Березуцкий вошел в штаб Виктора Ганчаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.

А вот его брат Алексей продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам, хотя ранее в СМИ появлялась информация о том, что в штаб Ганчаренко войдут оба брата.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 года. В составе красно-синих он отыграл 17 сезонов, став шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка России. Так же Василий Березуцкий является обладателем Кубка УЕФА.

В качестве тренера он работал в голландском "Витессе", когда его возглавлял Леонид Слуцкий.