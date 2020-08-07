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07.08.2020 21:30
Рубрика: Власть

"Вести" показали видео: задержание россиян в Беларуси - провокация украинских спецслужб

Текст: Наталия Козлова, Иван Петров
Арест группы российских охранников в Беларуси - провокация спецслужб Украины.

В пятницу стало известно, каким именно образом сотрудники российского ЧОП, которых задержали белорусские силовики, оказались в Минске. Выяснилось, что все это провокация украинских спецслужб. Именно они выманили наших чоповцев в столицу Беларуси, пообещав им выгодный контракт по охране нефтяных месторождений в Венесуэле. А так как международные перелеты сейчас из-за пандемии коронавируса ограничены, россиянам пришлось ехать по известному маршруту - через Беларусь.

Параллельно белорусским властям украинские спецслужбы забросили информацию о боевиках, которые якобы готовят диверсии по дестабилизации в Беларуси в канун президентских выборов.

Подробно о действиях украинских спецслужб в сюжете сегодня рассказал телеканал "Россия".

Он показал неизвестные подробности, которые предшествовали громкому задержанию россиян, прибывшим в Беларусь. Сейчас эти доказательства изучаются Следственным комитетом, который объявил о начале доследственной проверки обстоятельств задержания россиян.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в Главном следственном управлении СКР "проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России".

Представитель ведомства пообещала, что после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской Федерации им "будет дана соответствующая правовая оценка".

Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана

Судя по показанному телевизионному сюжету, наших соотечественников преднамеренно обманули и заманили в соседнюю страну, выдавая за диверсантов. Формально россиян - бывших сотрудников частной охранной компании - пригласили поработать на охране нефтяных объектов, посулив очень хорошие заработки. Предложение было не только заманчиво по деньгам, но исходило от уважаемой компании, а организовывали это все вроде бы известные люди. На деле все оказалось враньем, кроме получения денег организаторами провокации. Но никто из тех, кого обзванивали с заманчивыми предложениями, не распознал подвоха. Так собрали большую группу, которая якобы должна была через Минск, Стамбул, Гавану добраться до Каракаса. Только сейчас стало известно, что билеты россиянам покупали в украинском агентстве.

А когда наши люди приехали в соседнюю страну, их встретила липовая сотрудница якобы из российского посольства в Турции, и россиян отвезли в санаторий "Белорусочка". Как только россияне там разместились, украинские спецслужбы проинформировали белорусскую сторону о "прибытии диверсантов". А потом потребовали выдачи Киеву тех из россиян, которых они называют врагами.

Вот только этот фейковый проект продержался очень недолго.

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