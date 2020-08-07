От Микронезии до Африки: созданы виртуальные модели древних памятников

Группа архитекторов и дизайнеров воссоздали виртуальный облик шести легендарных объектов ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой исчезновения. Над проектом, представленным Budget Direct, работали Елена Попович, Керемкан Кирилмаз и Эрдем Батирбек.

Цифровое путешествие, как сообщает Nat Geo, начинается с древнего парфянского города Хатра, построенного между III и II веками до н. э. на территории современного Ирака. Персидский шахиншах Ардашир I разрушил город в III веке, и его впечатляющие руины были найдены лишь в XIX столетии.

Лептис-Магна был третьим по значимости римским городом в Африке. Его жемчужиной является театр, который был вырыт на невысоком холме. Там были установлены дополнительные трибуны из натурального камня и бетона.

"Невестой пустыни" во времена античности называли Пальмиру. Город располагался в одном из оазисов Сирийской пустыни и прославился своими торговыми караванами, архитектурой и могущественной правительницей по имени Зенобия.

Old City of Jerusalem and its Walls (Jerusalem, Israel) 🇮🇱 pic.twitter.com/YYK6toiECR — Digital PR Inspiration (@DigitalPRInspo) August 4, 2020

Начиная с 1590-х годов испанская корона построила ряд фортов вдоль побережья Карибского моря в Панаме для защиты трансконтинентальной торговли. Одна из таких крепостей - Портобело в Сан-Лоренцо строилась в течение двух веков.

Leptis Magna (District of Khoms – Libya) 🇱🇾 pic.twitter.com/DmgVA4JRbC — Digital PR Inspiration (@DigitalPRInspo) August 4, 2020

На островках Нан-Мадола в Микронезии находятся останки каменных дворцов, храмов, гробниц и жилых построек, возведенных между 1200 и 1500 годами н. э. До 1500 года Нан-Мадол являлся столицей местной правящей династии Сауделер. А Старый город в Иерусалиме попал в список ЮНЕСКО из-за "серьезных разрушений, сопровождаемых быстрой урбанизацией".