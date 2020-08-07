Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; N 3, ст. 410; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5735; 2009, N 26, ст. 3123; N 52, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29; N 13, ст. 1689; N 50, ст. 7342; 2012, N 47, ст. 6398; N 53, ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3470; N 30, ст. 4036, 4040, 4057; N 52, ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 19, ст. 2311; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 75, 77; N 21, ст. 2981, 2984; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58; 2017, N 11, ст. 1537; N 24, ст. 3480; N 27, ст. 3928; N 50, ст. 7564; 2018, N 30, ст. 4537; N 42, ст. 6379; 2019, N 18, ст. 2224; 2020, N 9, ст. 1122; N 15, ст. 2242) следующие изменения:

1) подпункт 9 части первой статьи 25 изложить в следующей редакции:

"9) решение федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, об оформлении иностранному гражданину единой электронной визы в соответствии со статьей 2516-1 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 251:

а) в части первой слова "или транзитной визой либо визой временно проживающего лица" заменить словами ", транзитной визой, визой временно проживающего лица, либо оформляется единая электронная виза в форме электронного документа";

б) часть вторую после слова "выданное" дополнить словами "(оформленное - в части, касающейся единой электронной визы)";

в) часть пятую после слова "выдается" дополнить словом "(оформляется)";

г) часть шестую после слова "выдана" дополнить словом "(оформлена)";

д) часть восьмую после слова "выдачу" дополнить словом "(оформление)";

3) дополнить статьей 2516-1 следующего содержания:

"Статья 2516-1. Единая электронная виза дает право на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.

Единая электронная виза оформляется гражданам иностранных государств, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

Единая электронная виза оформляется дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации иностранному гражданину, подавшему заявление о ее оформлении на специализированном сайте федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с использованием иных информационных технологий взаимодействия с указанным органом, определяемых Правительством Российской Федерации.

Срок оформления единой электронной визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

Единая электронная виза является однократной. Срок действия единой электронной визы составляет шестьдесят суток со дня ее оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации не более шестнадцати суток со дня въезда на территорию Российской Федерации.

Единая электронная виза содержит идентификационный номер единой электронной визы, а также сведения, указанные в части третьей статьи 251 настоящего Федерального закона, за исключением сведений о цели поездки иностранного гражданина и о приглашающей организации (приглашающем физическом лице).

Въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранного гражданина на основании единой электронной визы осуществляется через пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления единой электронной визы устанавливается Правительством Российской Федерации.";

4) статью 2517 признать утратившей силу.

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) пункт 11 статьи 11 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2017, N 11, ст. 1537);

2) статью 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4338).

Статья 3

1. Решения федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, об оформлении иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию через пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, территории Особой экономической зоны в Калининградской области, территориях города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также через воздушные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов в соответствии со статьей 2517 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и с указом Президента Российской Федерации, регулирующим порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимаются по заявлениям об оформлении таких виз, поданным в установленном порядке по 31 декабря 2020 года включительно.

2. Срок действия виз, указанных в части 1 настоящей статьи, истекает не позднее 3 февраля 2021 года.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 1 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

3. Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 4 февраля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин