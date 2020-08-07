Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства

Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин уверен, что Союзное государство имеет серьезные перспективы развития и возможности интеграции в различных сферах. Россияне и белорусы друг для друга не иностранцы, а братские народы, уверен он.

"Политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства. Есть попытки поставить под сомнение его целесообразность", - отметил спикер, которого цитирует пресс-служба ГД.

В связи с этим он напомнил, что решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад. "Речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения, - добавил глава нижней палаты. - Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды".

Володин напомнил об успехах на пути интеграции. По его словам, многое было сделано для обеспечения равенства прав граждан Беларуси и России: при поступлении в вузы, при устройстве на работу, при решении пенсионных вопросов. "Мы друг для друга не иностранцы, а братские народы", - подчеркнул он.

Созданы и успешно работают тысячи совместных предприятий, теснейшим образом сотрудничают приграничные области, добавил Володин. "Мы определяем наши совместные приоритеты в экономической политике, содействуем взаимным инвестициям в различные сферы экономики", - продолжил спикер. Так, в рамках исполнительных структур Союзного государства многое сделано для согласования интеграционных "дорожных карт", рассказал он.

Кроме того, у России и Беларуси общие приоритеты в оборонной политике. "Мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство", - подчеркнул Володин.

"Все это - основа Союзного государства, объединяющего братские народы с многовековой общей историей, - резюмировал он. - Нам надо этим дорожить и сделать все для поступательного развития наших отношений. Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом".