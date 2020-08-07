Врач объяснил, как не пропустить предраковое состояние

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал о симптомах, диагностике и лечении папилломатоза гортани - заболевании, которое считается предраковым. Изначально недуг представляет собой доброкачественную опухоль, образованную из эпителия - плоского или переходного.

В подавляющем большинстве случаев это множественные образования, которые могут возникать не только в гортани, но и в других местах. Симптомы папилломатоза - охриплость голоса и нарушение дыхания. Заболевание опасно осложнениями. А именно: стенозом гортани, возможностью "перехода" папиллом в трахею и бронхи, что грозит развитием легочной недостаточности.

В качестве диагностики рекомендуется ларингоскопия, с помощью которой можно обнаружить недуг на ранней стадии. Лечение предполагает удаление папиллом с применением лазера или ультразвука.

Прогноз обычно благоприятен, даже при неоднократном хирургическом лечении.

- Папилломатоз гортани считают предраковым заболеванием, малигнизации (процесс трансформации доброкачественных клеток в злокачественные - прим. "РГ") происходят в 15-20% случаев. Однако не исключена спонтанная ремиссия, - отметил доктор.