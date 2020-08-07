За сутки в России подтвержден 5241 случай COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 27,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 686

2. Свердловская область 180

3. Московская область 158

4. Санкт-Петербург 157

5. Ханты-Мансийский АО 143

6. Иркутская область 130

7. Ростовская область 128

8. Красноярский край 126

9. Мурманская область 119

10. Краснодарский край 115

11. Омская область 107

12. Ставропольский край 104

13. Нижегородская область 103

14. Оренбургская область 103

15. Хабаровский край 102

16. Ульяновская область 100

17. Кемеровская область 96

18. Приморский край 96

19. Воронежская область 95

20. Алтайский край 95

21. Саратовская область 94

22. Волгоградская область 93

23. Новосибирская область 92

24. Ямало-Ненецкий АО 91

25. Челябинская область 89

26. Тюменская область 79

27. Пермский край 72

28. Сахалинская область 66

29. Архангельская область 64

30. Республика Калмыкия 58

31. Кировская область 58

32. Республика Саха (Якутия) 56

33. Пензенская область 54

34. Томская область 54

35. Республика Коми 52

36. Белгородская область 49

37. Республика Дагестан 48

38. Самарская область 42

39. Ярославская область 41

40. Республика Карелия 41

41. Астраханская область 39

42. Республика Крым 39

43. Орловская область 37

44. Костромская область 35

45. Республика Башкортостан 35

46. Чувашская Республика 33

47. Курская область 32

48. Тульская область 31

49. Ленинградская область 30

50. Республика Ингушетия 30

51. Республика Мордовия 30

52. Вологодская область 29

53. Республика Татарстан 29

54. Республика Бурятия 29

55. Тверская область 28

56. Удмуртская Республика 28

57. Калужская область 27

58. Тамбовская область 27

59. Камчатский край 27

60. Республика Тыва 26

61. Ивановская область 25

62. Рязанская область 25

63. Республика Адыгея 24

64. Курганская область 24

65. Владимирская область 23

66. Амурская область 22

67. Магаданская область 22

68. Псковская область 20

69. Брянская область 19

70. Липецкая область 19

71. Смоленская область 19

72. Республика Хакасия 19

73. Калининградская область 15

74. Кабардино-Балкарская Республика 15

75. Республика Марий Эл 14

76. Новгородская область 13

77. Забайкальский край 12

78. Республика Алтай 11

79. г. Севастополь 11

80. Карачаево-Черкесская Республика 10

81. Чеченская Республика 10

82. Республика Северная Осетия 7

83. Еврейская АО 3

84. Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 877 135 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,0%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%

3. Москва, Новгородская область, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край 0,3% За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев: Белгородская область 1

Владимирская область 2

Воронежская область 2

Тульская область 5

Москва 12

Архангельская область 4

Мурманская область 2

Санкт-Петербург 18

Республика Калмыкия 1

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 6

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 2

Пермский край 2

Нижегородская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 1

Свердловская область 8

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский АО 1

Алтайский край 5

Красноярский край 5

Иркутская область 8

Новосибирская область 7

Омская область 3

Томская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Приморский край 2

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 14 725 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7235 человек: Белгородская область 6

Брянская область 27

Владимирская область 8

Воронежская область 148

Ивановская область 46

Калужская область 20

Костромская область 18

Курская область 75

Липецкая область 34

Московская область 194

Орловская область 46

Рязанская область 13

Смоленская область 59

Тамбовская область 34

Тверская область 23

Тульская область 41

Ярославская область 96

Москва 1353

Республика Карелия 43

Республика Коми 72

Архангельская область 38

Вологодская область 7

Калининградская область 8

Ленинградская область 14

Мурманская область 209

Новгородская область 33

Псковская область 25

Санкт-Петербург 93

Республика Адыгея 47

Республика Калмыкия 43

Республика Крым 19

Краснодарский край 94

Астраханская область 55

Волгоградская область 140

Ростовская область 193

Севастополь 7

Республика Дагестан 47

Республика Ингушетия 25

Кабардино-Балкарская Республика 21

Карачаево-Черкесская Республика 55

Республика Северная Осетия - Алания 9

Чеченская Республика 8

Ставропольский край 90

Республика Башкортостан 34

Республика Марий Эл 30

Республика Мордовия 21

Республика Татарстан 38

Удмуртская Республика 29

Республика Чувашия 67

Пермский край 58

Кировская область 10

Нижегородская область 260

Оренбургская область 112

Пензенская область 101

Самарская область 37

Саратовская область 72

Ульяновская область 174

Курганская область 52

Свердловская область 90

Тюменская область 137

Ханты-Мансийский АО 403

Ямало-Ненецкий автономный округ 329

Челябинская область 120

Республика Алтай 32

Республика Тыва 137

Республика Хакасия 32

Алтайский край 161

Красноярский край 49

Иркутская область 208

Кемеровская область 69

Новосибирская область 76

Омская область 141

Томская область 66

Республика Бурятия 54

Республика Саха (Якутия) 23

Забайкальский край 2

Камчатский край 10

Приморский край 79

Амурская область 94

Магаданская область 38

Хабаровский край 107

Сахалинская область 42

Еврейская автономная область 4

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 683 592 человека.