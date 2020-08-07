За сутки в России подтвержден 5241 случай COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 27,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 686
- 2. Свердловская область 180
- 3. Московская область 158
- 4. Санкт-Петербург 157
- 5. Ханты-Мансийский АО 143
- 6. Иркутская область 130
- 7. Ростовская область 128
- 8. Красноярский край 126
- 9. Мурманская область 119
- 10. Краснодарский край 115
- 11. Омская область 107
- 12. Ставропольский край 104
- 13. Нижегородская область 103
- 14. Оренбургская область 103
- 15. Хабаровский край 102
- 16. Ульяновская область 100
- 17. Кемеровская область 96
- 18. Приморский край 96
- 19. Воронежская область 95
- 20. Алтайский край 95
- 21. Саратовская область 94
- 22. Волгоградская область 93
- 23. Новосибирская область 92
- 24. Ямало-Ненецкий АО 91
- 25. Челябинская область 89
- 26. Тюменская область 79
- 27. Пермский край 72
- 28. Сахалинская область 66
- 29. Архангельская область 64
- 30. Республика Калмыкия 58
- 31. Кировская область 58
- 32. Республика Саха (Якутия) 56
- 33. Пензенская область 54
- 34. Томская область 54
- 35. Республика Коми 52
- 36. Белгородская область 49
- 37. Республика Дагестан 48
- 38. Самарская область 42
- 39. Ярославская область 41
- 40. Республика Карелия 41
- 41. Астраханская область 39
- 42. Республика Крым 39
- 43. Орловская область 37
- 44. Костромская область 35
- 45. Республика Башкортостан 35
- 46. Чувашская Республика 33
- 47. Курская область 32
- 48. Тульская область 31
- 49. Ленинградская область 30
- 50. Республика Ингушетия 30
- 51. Республика Мордовия 30
- 52. Вологодская область 29
- 53. Республика Татарстан 29
- 54. Республика Бурятия 29
- 55. Тверская область 28
- 56. Удмуртская Республика 28
- 57. Калужская область 27
- 58. Тамбовская область 27
- 59. Камчатский край 27
- 60. Республика Тыва 26
- 61. Ивановская область 25
- 62. Рязанская область 25
- 63. Республика Адыгея 24
- 64. Курганская область 24
- 65. Владимирская область 23
- 66. Амурская область 22
- 67. Магаданская область 22
- 68. Псковская область 20
- 69. Брянская область 19
- 70. Липецкая область 19
- 71. Смоленская область 19
- 72. Республика Хакасия 19
- 73. Калининградская область 15
- 74. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 75. Республика Марий Эл 14
- 76. Новгородская область 13
- 77. Забайкальский край 12
- 78. Республика Алтай 11
- 79. г. Севастополь 11
- 80. Карачаево-Черкесская Республика 10
- 81. Чеченская Республика 10
- 82. Республика Северная Осетия 7
- 83. Еврейская АО 3
- 84. Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 877 135 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0,0%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
- 3. Москва, Новгородская область, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край 0,3%
За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев:
- Белгородская область 1
- Владимирская область 2
- Воронежская область 2
- Тульская область 5
- Москва 12
- Архангельская область 4
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 18
- Республика Калмыкия 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 6
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 2
- Пермский край 2
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Свердловская область 8
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский АО 1
- Алтайский край 5
- Красноярский край 5
- Иркутская область 8
- Новосибирская область 7
- Омская область 3
- Томская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 14 725 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7235 человек:
- Белгородская область 6
- Брянская область 27
- Владимирская область 8
- Воронежская область 148
- Ивановская область 46
- Калужская область 20
- Костромская область 18
- Курская область 75
- Липецкая область 34
- Московская область 194
- Орловская область 46
- Рязанская область 13
- Смоленская область 59
- Тамбовская область 34
- Тверская область 23
- Тульская область 41
- Ярославская область 96
- Москва 1353
- Республика Карелия 43
- Республика Коми 72
- Архангельская область 38
- Вологодская область 7
- Калининградская область 8
- Ленинградская область 14
- Мурманская область 209
- Новгородская область 33
- Псковская область 25
- Санкт-Петербург 93
- Республика Адыгея 47
- Республика Калмыкия 43
- Республика Крым 19
- Краснодарский край 94
- Астраханская область 55
- Волгоградская область 140
- Ростовская область 193
- Севастополь 7
- Республика Дагестан 47
- Республика Ингушетия 25
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Карачаево-Черкесская Республика 55
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Чеченская Республика 8
- Ставропольский край 90
- Республика Башкортостан 34
- Республика Марий Эл 30
- Республика Мордовия 21
- Республика Татарстан 38
- Удмуртская Республика 29
- Республика Чувашия 67
- Пермский край 58
- Кировская область 10
- Нижегородская область 260
- Оренбургская область 112
- Пензенская область 101
- Самарская область 37
- Саратовская область 72
- Ульяновская область 174
- Курганская область 52
- Свердловская область 90
- Тюменская область 137
- Ханты-Мансийский АО 403
- Ямало-Ненецкий автономный округ 329
- Челябинская область 120
- Республика Алтай 32
- Республика Тыва 137
- Республика Хакасия 32
- Алтайский край 161
- Красноярский край 49
- Иркутская область 208
- Кемеровская область 69
- Новосибирская область 76
- Омская область 141
- Томская область 66
- Республика Бурятия 54
- Республика Саха (Якутия) 23
- Забайкальский край 2
- Камчатский край 10
- Приморский край 79
- Амурская область 94
- Магаданская область 38
- Хабаровский край 107
- Сахалинская область 42
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 683 592 человека.