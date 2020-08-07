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07.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 5241 случай COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 5241 случай COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 27,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 686
  • 2. Свердловская область 180
  • 3. Московская область 158
  • 4. Санкт-Петербург 157
  • 5. Ханты-Мансийский АО 143
  • 6. Иркутская область 130
  • 7. Ростовская область 128
  • 8. Красноярский край 126
  • 9. Мурманская область 119
  • 10. Краснодарский край 115
  • 11. Омская область 107
  • 12. Ставропольский край 104
  • 13. Нижегородская область 103
  • 14. Оренбургская область 103
  • 15. Хабаровский край 102
  • 16. Ульяновская область 100
  • 17. Кемеровская область 96
  • 18. Приморский край 96
  • 19. Воронежская область 95
  • 20. Алтайский край 95
  • 21. Саратовская область 94
  • 22. Волгоградская область 93
  • 23. Новосибирская область 92
  • 24. Ямало-Ненецкий АО 91
  • 25. Челябинская область 89
  • 26. Тюменская область 79
  • 27. Пермский край 72
  • 28. Сахалинская область 66
  • 29. Архангельская область 64
  • 30. Республика Калмыкия 58
  • 31. Кировская область 58
  • 32. Республика Саха (Якутия) 56
  • 33. Пензенская область 54
  • 34. Томская область 54
  • 35. Республика Коми 52
  • 36. Белгородская область 49
  • 37. Республика Дагестан 48
  • 38. Самарская область 42
  • 39. Ярославская область 41
  • 40. Республика Карелия 41
  • 41. Астраханская область 39
  • 42. Республика Крым 39
  • 43. Орловская область 37
  • 44. Костромская область 35
  • 45. Республика Башкортостан 35
  • 46. Чувашская Республика 33
  • 47. Курская область 32
  • 48. Тульская область 31
  • 49. Ленинградская область 30
  • 50. Республика Ингушетия 30
  • 51. Республика Мордовия 30
  • 52. Вологодская область 29
  • 53. Республика Татарстан 29
  • 54. Республика Бурятия 29
  • 55. Тверская область 28
  • 56. Удмуртская Республика 28
  • 57. Калужская область 27
  • 58. Тамбовская область 27
  • 59. Камчатский край 27
  • 60. Республика Тыва 26
  • 61. Ивановская область 25
  • 62. Рязанская область 25
  • 63. Республика Адыгея 24
  • 64. Курганская область 24
  • 65. Владимирская область 23
  • 66. Амурская область 22
  • 67. Магаданская область 22
  • 68. Псковская область 20
  • 69. Брянская область 19
  • 70. Липецкая область 19
  • 71. Смоленская область 19
  • 72. Республика Хакасия 19
  • 73. Калининградская область 15
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 75. Республика Марий Эл 14
  • 76. Новгородская область 13
  • 77. Забайкальский край 12
  • 78. Республика Алтай 11
  • 79. г. Севастополь 11
  • 80. Карачаево-Черкесская Республика 10
  • 81. Чеченская Республика 10
  • 82. Республика Северная Осетия 7
  • 83. Еврейская АО 3
  • 84. Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 877 135 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,0%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
  • 3. Москва, Новгородская область, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край 0,3%
За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев:
  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 2
  • Тульская область 5
  • Москва 12
  • Архангельская область 4
  • Мурманская область 2
  • Санкт-Петербург 18
  • Республика Калмыкия 1
  • Краснодарский край 3
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 6
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 2
  • Пермский край 2
  • Нижегородская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Свердловская область 8
  • Тюменская область 2
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Алтайский край 5
  • Красноярский край 5
  • Иркутская область 8
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 3
  • Томская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 14 725 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7235 человек:
  • Белгородская область 6
  • Брянская область 27
  • Владимирская область 8
  • Воронежская область 148
  • Ивановская область 46
  • Калужская область 20
  • Костромская область 18
  • Курская область 75
  • Липецкая область 34
  • Московская область 194
  • Орловская область 46
  • Рязанская область 13
  • Смоленская область 59
  • Тамбовская область 34
  • Тверская область 23
  • Тульская область 41
  • Ярославская область 96
  • Москва 1353
  • Республика Карелия 43
  • Республика Коми 72
  • Архангельская область 38
  • Вологодская область 7
  • Калининградская область 8
  • Ленинградская область 14
  • Мурманская область 209
  • Новгородская область 33
  • Псковская область 25
  • Санкт-Петербург 93
  • Республика Адыгея 47
  • Республика Калмыкия 43
  • Республика Крым 19
  • Краснодарский край 94
  • Астраханская область 55
  • Волгоградская область 140
  • Ростовская область 193
  • Севастополь 7
  • Республика Дагестан 47
  • Республика Ингушетия 25
  • Кабардино-Балкарская Республика 21
  • Карачаево-Черкесская Республика 55
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Чеченская Республика 8
  • Ставропольский край 90
  • Республика Башкортостан 34
  • Республика Марий Эл 30
  • Республика Мордовия 21
  • Республика Татарстан 38
  • Удмуртская Республика 29
  • Республика Чувашия 67
  • Пермский край 58
  • Кировская область 10
  • Нижегородская область 260
  • Оренбургская область 112
  • Пензенская область 101
  • Самарская область 37
  • Саратовская область 72
  • Ульяновская область 174
  • Курганская область 52
  • Свердловская область 90
  • Тюменская область 137
  • Ханты-Мансийский АО 403
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 329
  • Челябинская область 120
  • Республика Алтай 32
  • Республика Тыва 137
  • Республика Хакасия 32
  • Алтайский край 161
  • Красноярский край 49
  • Иркутская область 208
  • Кемеровская область 69
  • Новосибирская область 76
  • Омская область 141
  • Томская область 66
  • Республика Бурятия 54
  • Республика Саха (Якутия) 23
  • Забайкальский край 2
  • Камчатский край 10
  • Приморский край 79
  • Амурская область 94
  • Магаданская область 38
  • Хабаровский край 107
  • Сахалинская область 42
  • Еврейская автономная область 4
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 683 592 человека.

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