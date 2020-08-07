По мнению экспертов, даже после отмены самоизоляции общение губернаторов с избирателями будет все активнее переходить в Сеть. На носу выборы. Подмечено: руководители регионов все чаще устраивают пресс-конференции для блогеров. Пытаются подальше раскинуть сети. Насколько это получается, выясняли корреспонденты "Российской газеты".

Редкий глава региона не ведет сегодня персональные блоги. Если в начале прошлого года регулярно обновляемых страниц в соцсетях не было у 17 глав российских регионов, то сейчас их не имеют- единицы...

Костромской губернатор Сергей Ситников в то время на вопрос журналистов, когда его профиль будет в соцсетях, отвечал так:

- Вы мне предлагаете, как господину Трампу, государственным управлением через "Твиттер" заниматься? Мне очень нравится живое человеческое общение. Можно завести себе аккаунт, а если времени не будет? Уйду когда-нибудь на пенсию, заведу себе аккаунт и буду тогда учить молодежь жить...

А этой весной его личные странички появились сразу в трех популярных соцсетях.

Сам Сергей Ситников свое решение объяснил "вынужденным и необходимым... Жизнь убедила".

- Люди уходят в онлайн, в соцсети. И мы должны принять и понять этот вызов. И прежде всего изменить систему и подходы к работе с обращениями граждан", - пояснил глава региона.

Социальные сети сегодня, по его мнению, стали эффективной площадкой для коммуникации с жителями региона. И он сам ощутил это по росту популярности его блога в "Инстаграме". Он оказался "взрывным". Менее чем за полтора месяца число подписчиков блога перевалило за 16 тысяч. И ежедневно к ним добавляется еще 100 человек.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин накануне Нового года завел аккаунт в "Инстаграме". За полгода на странице @gsnikitin появилось 198 публикаций, которые ежедневно просматривают 208 тысяч подписчиков. О многих важных решениях губернатор впервые сообщает именно на своей странице. И только на следующий день появляется официальный документ. Аккаунт главы региона многие стали рассматривать как оперативный официальный источник информации о принимаемых решениях, который не требует дополнительной проверки. Впрочем, он и сам при случае показывает, кто в области власть. На одном из постов губернатора нижегородка задала вопрос: имеет ли право руководство предприятия, где работает ее 67-летняя мать, требовать под угрозой увольнения выхода на работу. "Это нарушение, - отвечает Глеб Никитин. - Покажите мой ответ руководству этой организации. Ваша мама, как и все жители области старше 65 лет, по-прежнему должны оставаться на полной изоляции. Если не получится показать это сообщение, оставьте свой контакт и ФИО вашей мамы мне в директ, я разберусь".

У новичков-блогеров есть и достойные примеры для подражания. Уже не первый год "работает" в интернете глава Татарстана Рустам Минниханов. В "Инстаграме"у него 365 тысяч подписчиков, в "ВКонтакте" - более 176, в "Твиттере" - 124. Его посты собирают сотни комментариев. Как отмечают специалисты, вовлеченность аудитории очень высокая.

- С одной стороны, конечно, неприятно, когда в соцсетях тебя критикуют, дают какие-то наставления, - говорит он. - Но это - мощная обратная связь. И наш профессионализм заключается в том, чтобы грамотно воспользоваться этой обратной связью. Вся система управления не будет без нее работать. Мы - часть общества и не можем быть отдельными от него, нравится нам это или нет.

Однако наши корреспонденты нашли и тех, кто по-прежнему соцсети обходит стороной. Но это, надо полагать, дело времени... Ведь в целом у глав регионов отношение к работе в интернете меняется, как выясняли наши корреспонденты, в ее пользу.

Чего ради кашу заварили?

Присутствие в сетях глав регионов достаточно разнообразное. В одних случаях они делают акцент на личное позиционирование - максимальное количество собственных фотографий, преимущественно в деловой атмосфере. В других - соцсети по сути лишь повторяют контент официальных сайтов администрации. Но все чаще напрямую контактируют с жителями.

По признанию владимирского губернатора Владимира Сипягина присутствие в социальных сетях - это не пиар и не чтение бесконечной "книги жалоб", а часть работы главы региона, поскольку это и прямой диалог с людьми и получение обратной связи.

- По сути, это не прекращающийся ни на день прием граждан, - говорит он. - Кому-то необходимо разъяснение, почему принято то или иное решение, кому-то помощь, кто-то хочет поделиться общественно полезными идеями...

По его подсчетам, только за пять месяцев этого года он получил более 1400 сообщений, по которым требовалась неотложная помощь.

У губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского далеко не самый богатый и благополучный регион. Скорее, проблемный. Однако соцсети он не "захлопнул". Наоборот, активно в них работает. Ведет аккаунт в "Инстаграме" сам. Как заметил один из его заместителей: "Вызывает огонь на себя". Только за последние три месяца на страничке в "Инстаграме" к губернатору поступило 962 обращения от жителей области. И на ситуации, которые требуют его личного вмешательства, он реагировал оперативно. "От этого, убедился, зачастую, зависит чья-то судьба или конкретная проблема, мешающая жить людям".

В марте, к примеру, возник конфликт в городе Иваново. Жители не согласись с решением мэрии о переносе благоустройства набережной реки Уводь, что практически в центре города, на следующий год. Комментарии в соцсетях стали накаляться. Губернатор пришел на очередной митинг горожан, вместе обсудили проблему и наметили план. В итоге работы по благоустройству начнутся в ближайшее время.

В "разборах полетов" наметился еще и такой интересный тренд. Губернаторы в ручном режиме не только исправляют недочеты в работе чиновников и различных структур, но все чаще стараются через соцсети выяснить мнение жителей по тем или иным событиям в регионе, экономическим и социальным проектами, спрашивают советы.

Возник, допустим, спор в Удмуртии вокруг проекта фасада аэропорта Ижевска. Глава республики Александр Бречалов в "ВКонтакте" обратился к жителям с помощью голосования определить лучший проект. И буквально накануне он сообщил, что проект фасада выбран. Губернатор Красноярского края Александр Усс пригласил земляков к участию в голосовании с вопросом: "Где в Красноярске построить новый Дворец бракосочетания?" Предложил также подумать над вариантами названий для новых речных судов, которые будут изготавливаться для Енисея.

Казалось бы, простой и технический вопрос: установка светофоров в городе. Но глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем посте в "Инстаграме" рассказывает о новом оборудовании, о проблемных участках и просит майкопцев назвать небезопасные перекрестки и переходы. Публикация собрала сотни комментариев, в которых жители высказывали свои пожелания для установки светофоров. С учетом их мнения сейчас и проходит установка светофоров. Людям виднее.

Причем мнения властей и жителей могут и не совпадать. Но главы регионов стараются не перегибать палку. Так, в апреле трагически скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Губернатор края Владимир Владимиров лично обратился в Instagram к жителям края с предложением увековечить имя градоначальника и назвать в его честь зону отдыха на Комсомольском озере в центре краевой столицы. Ставропольцы идею сохранить память о мэре поддержали, но большинство высказались против переименования этого объекта и предложили другие варианты. Губернатор учел это, и позже включил в голосование уже варианты, предложенные горожанами.

Однако порой главы регионов бывают непреклонны. Так, принимаемые меры местными властями в Башкирии по борьбе с COVID-19 не всем нравились. Недовольные засыпали аккаунт главы республики ехидными комментариями. Но Радий Хабиров не стал пускаться в извинительные объяснения. "Мы не в бирюльки тут с вами играем. В особенности в текущей ситуации, когда это вопрос жизни и смерти. Мы открыли створки экономики, договаривались при этом, что, если люди работают, они идут на работу и домой, а не ходят по городу, нарушая самоизоляцию. Мы видим, что наше решение было воспринято как возможность погулять... Заверяю вас - реакция наша будет еще жестче", - ответил он в своем аккаунте недовольным ужесточением ограничительных мер.

Губернаторы могут быть и благодарными людям за проделанную работу. Не так давно в Майкопе произошла авария на водоводе. В городе и окрестных населенных пунктах в течение нескольких суток отсутствовала вода. После устранения аварии глава Адыгеи Мурат Кумпилов напишет пост: "Эта ремонтная бригада в сложных условиях горной местности, несмотря на холод, в течение суток без перерыва на сон и отдых ликвидировала аварию на водопроводе. Говорю персональное спасибо каждому из специалистов!"

Критику читают

Негативных постов в адрес глав регионов, как показывают исследования, в 4,5 раза больше, чем позитивных. Бывает так, что критическая информация в соцсетях, как катализатор, ускоряет решение проблемы.

Буквально на днях заявил об уходе с своего поста мэр города Анапы. И это мало кого удивило. Его досрочная отставка, судя по растущей критики в соцсетях, была ожидаемой. То и дело анапчане писали о нерешаемых проблемах и коррупции местных чиновниках: "У нас проблемы не решаются. Проблемы с водой как были, так они и есть. С канализацией тоже - как она текла в море, так и течет".

А когда на песчаных дюнах Благовещенской косы депутат гордумы Евгений Янишогло начал возводить большой курортный комплекс, где должен быть по плану природный парк "Анапская пересыпь", и экологи сняли об этом видеоролик, то терпение у губернатора Краснодарского края от увиденного в соцсетях, как говорится, лопнуло. Вениамин Кондратьев приехал в Анапу и лично убедился в застройке в прибрежной территории, создал комиссию, которой поставил задачу проанализировать застройку в 500-метровой прибрежной зоне. Мэр Поляков после разговора с губернатором не стал ждать ее выводов и предпочел досрочно осводить кресло.

Пост обоюдоострый

Соцсети, в отличие от встреч в залах, где, как правило, люди "проверенные" и лишнего не спросят и не скажут, не терпят пустых слов и обещаний. Примерно полгода назад обзавелся профилем в соцсетях и Воронежский губернатор Александр Гусев. Воодушевленные жители области тут же накидали ему массу комментариев, связанных с фекальным амбре воронежского водохранилища, пробками в городе, некачественной работой маршруток, нуждами молодых семей, развитием спорта... Ответы же на них были рамочными": знаем, анализируем, примем меры... Это вызвало недовольство у жителей региона. И когда он в начале июня завел страницу уже в "Инстаграме", то получил "возвратку". Сразу после появления аккаунта на него поступила анонимная жалоба. Кто-то, прочитав, видимо, в его первом посте: "Буду рад вашим вопросам о проблемах, предложениям, как улучшить жизнь в регионе, критике, которая поможет сделать мою работу и работу моих коллег эффективнее", - посчитал, что это заявление расходится с реальностью, а следовательно, Александр Гусев здесь ненастоящий. И руководство соцсети заблокировало страницу, прислав Гусеву уведомление, что тот "выдает себя за другого человека". Правда, недоразумение быстро исправили.

Пользователи сетей, а тем более оппоненты глав регионов реагируют на малейшие их просчеты, неточности и оговорки. Начинают высмеивать, а нередко целенаправленно атаковать голословными обвинениями и оскорбительными выпадами, не стесняясь в выражениях.

В подобной ситуации губернаторы, как правило, сохраняют адекватность и пропускают нелестные комментарии или удаляют их. А некоторые, как, например, глава Карелии Артур Парфенчиков нет-нет, да и ответят "зарвавшемуся" гражданину: "Я не знаю, чего Вы добились в своей жизни (видимо ничего, судя по вашему обращению)", "Вам не кажется, что претензии немного уже зашкаливают?" .

Между тем, Артура Парфенчикова политологи признают одним из самых открытых региональных лидеров. По их мнению, он не только не боится напрямую коммуницировать с людьми через соцсети, но и уже стал примером, как это делать эффективно.

#пишусам"

Работу губернаторов в соцсетях сложно стандартизировать. Большинство используют одни и те же ресурсы: текст, фото, видеоматериалы, инфографику ... Что делает их похожими друг на друга. Отличает же их, считают политологи, лишь интонация, с которой губернатор ведет свой аккаунт. Если она близка людям вверенной ему области, то тогда они готовы подписываться, комментировать и проявлять активность. Нет - то аккаунт становится очередным листком самоотчета о проделанной работе.

Поэтому поиск этой "нужной волны" большинство глав регионов начинают от печки, то есть - с себя. Заводя аккаунты в социальных сетях, они заявляют, что ведут их сами. И одно это уже приковывает внимание пользователей. Авторский контент - главное преимущество лучших аккаунтов губернаторов. У главы Башкирии Радия Хабирова каждый пост создан самим, подписи авторские, не банальные. Сообщения об официальных мероприятиях чередуются с рассказами о каких-то событиях из своей частной жизни. Пишется все это от первого лица, с эмоцией... А большое количество видео лишь оттеняют ценности и идеи автора. При этом концентрация на собственной персоне отсутствует. И как следствие его аккаунты, можно сказать, рекордсмены по откликам пользователей.

Правда, из-за большого потока сообщений губернаторам трудно обнять необъятное. А поскольку искренность подачи информации от руководителей очень легко считывается, даже неискушенный человек в большинстве случаев легко различит, где губернатор написал сам, а где хорошо поработала пресс-служба. При этом, чтобы не вводить читателей в заблуждение относительно авторства блогов, в комментариях к профилям некоторые стали использовать два разных хештега по типу #пишусам" или #КомандаГубернатора", чтобы подписчики знали, кто автор: сам глава региона или люди из его команды. От этого выигрывают все.

Личный момент

Чем больше губернаторы присутствуют в соцсетях, тем заметнее растет доля личного контента в их аккаунтах. В этом смысле интересен опыт главы Красноярского края Александра Усса. Поначалу его аккаунт вели сотрудники пресс-службы, но постепенно увлекся и сам Александр Викторович. И, конечно, его увлечения, дорогие сердцу истории вызвали особый интерес у пользователей Сети. Один из первых постов - о знакомстве в студенческие годы с будущим олимпийским чемпионом Иваном Ярыгиным - собрал 355 лайков.

Размещенное в День святого Валентина черно-белое фото совсем молодых супругов с маленьким сыном и комментарий главы семейства ("Если и есть "Вечный Двигатель" на Земле, то это - Любовь. Я это знаю") - 767.

Портрет рыбака Усса над прорубью с его короткой припиской ("Пока так... на уху, надеемся, хватит!") - уже 1020... И вместе с лайками индекс вовлеченности вырос до 10-14 процентов.

Помимо фотографий собственной персоны и удивительных порой пейзажей главы регионы для разнообразия привлекают и домашних питомцев. Губернатор Курганской области Вадим Шумков взял в помощники свою собаку: "Я и мой пес очень стараемся вместе с вами проворачивать заржавевшие шестеренки системы". У главы Республики Алтай Олега Хорохордина самое большое количество лайков неизменно собирает его рыжий кот - Семен.

Лидер Бурятии Алексей Цыденов и вовсе ориентируется на сугубо личное позиционирование. Записи носят субъективный и беспроблемный характер, с подчеркнутым акцентом на позитив и эйфорию. А значительное внимание уделяется песням, пляскам, культуре, спорту, еде.

Тогда как популярными аккаунт лидера делает не столько "оживляж", сколько его адаптированность к проблематике и запросам жителей. "Люди не обязаны искать последнюю инстанцию в Москве", - заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, открыв после победы на выборах аккаунты сразу в нескольких социальных сетях и предложив пользователям обращаться к нему напрямую. Достаточно найти его официальный аккаунт, написать о своей ситуации - и через 30 дней заявитель должен получить ответ.

Народ быстро оценил альтернативу хождения по чиновничьим кабинетам. Теперь ежедневно губернатор получает сотни обращений. Они оперативно решаются профильными ведомствами или губернатор берет на личный контроль. В социальных сетях у него почти 370 тысяч подписчиков.

По этой же причине стремительно набирает популярность и аккаунт главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова. В сети "Инстаграм" на него подписано 200 тысяч человек. Местный блогер Арсен Камбиев объяснят это открытостью Кокова, его стремлением навести порядок в республике и помочь людям.

- Глава республики, - говорит он, - после жалоб в Сети на отсутствие воды в селах открыто подверг критики правительство и муниципалитеты за отсутствие воды в селах и наказал, что немаловажно, виновных чиновников. Не оставил без внимания избитого в Москве ребенка, помог многодетной матери, вынужденной вместе с детьми обитать в непригодном для проживания помещении. А это везде, а на Кавказе - особенно, умеют ценить.

Подготовили Анна Скудаева, Татьяна Павловская, Татьяна Ткачева, Наталья Граф, Альфред Аглетдинов, Роман Кияшко, Золик Мильман, Сергей Зюзин

Интернет

Сеть на выбор

Работа глав регионов в интернете держится в основном на пяти социальных сетях: "ВКонтакте", "Инстаграм", "Фейсбук", "Одноклассники" и "Твиттер". У всех разная аудитория. Как считают эксперты, больше всего постов на политическую тематику появляется на страницах "ВКонтакте", но наиболее активной и политизированной является аудитория Facebook, однако он сильно проигрывает по распространенности в регионах. В "Одноклассниках" больше пользователей из глубинки. Но в последнее время главы регионов все чаще отдают предпочтение "Инстаграм". Там можно найти блоги у 71 губернатора.

- В этой сети , - объясняет руководитель аналитического департамента "Минченко консалтинг", политолог Кирилл Петров. - сидит доброжелательная аудитория. Пользователи этой соцсети, как правило, не озабочены сиюминутным решением какой-то злободневной для них проблемы, они просто хотят получить некий позитивный контент. В этом, возможно, как раз и заключается его прелесть: если человеку не нравится контент, он просто отпишется.

Между тем губернаторы стремятся присутствовать на всех площадках. Глава Владимирской области Владимир Сипягин рассказал, что он унифицировал свои блоги при помощи перекрестных ссылок на все имеющиеся аккаунты, а заодно - и на электронную приемную администрации региона. "И это очень удобно пользователям: каждый житель предпочитает для общения свою социальную сеть, - полагает он. А наличие перекрестных ссылок позволяет им задавать мне вопросы на той платформе, которая ему наиболее удобна.

И так поступают примерно половина губернаторов.

Комментарий

Николай Сорокин, политолог, председатель правления Костромского центра региональных исследований:

- Становиться блогерами глав регионов побуждают две причины. Первая - это избиратели, которые живут в регионе. Местные власти понимают, что соцсети - это еще один способ взаимодействия с жителями и важный канал коммуникации, при помощи которого можно пропагандировать свою деятельность и узнавать, как она в их отзывается. Справки и отчеты, подготовленные его подчиненными, порой несут риск оказаться в информационном вакууме, поскольку чиновники обычно склонны радовать шефа, а не огорчать его неприятными фактами.

А для населения это - канал не только "выпуска пара", место, где можно выговориться, но и реальная возможность решить свои вопросы.

У соцсетей глав регионов есть и вторая задача - сблизить чиновников и жителей регионов. Ведь большинство всех проблем, как мы видим, находится на уровне муниципальной власти. И как справедливо отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, недопустимо решать их через Москву.