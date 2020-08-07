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07.08.2020 16:12
Рубрика: Общество

Жители городов-миллионников увидят "МИР в новых красках!"

"МИР в новых красках!" - таким будет слоган нового сезона телеканала "МИР", запускающего масштабную консолидированную рекламную кампанию на всех доступных ресурсах.

Фото: www.ferra.ru
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Телерадиокомпания "Мир" планирует задействовать как digital-среду, так и традиционные медиаплощадки: в начале августа в городах-миллионниках Уфе, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске появилась наружная реклама нового сезона самых популярных программ телеканала.

Мария Киселева обещает "Неслабое ТВ на 18 кнопке": зрителей ждет еще больше остроумных шуток и замечаний от харизматичной телеведущей. "Слабое звено" по-прежнему входит в линейку телевикторин, особенно полюбившихся зрителям "МИРа". Громкое возвращение легендарного шоу состоялось в начале года и было отмечено хорошими цифрами, которые непрерывно растут: в период массовой самоизоляции доля программы в вечернем прайм-тайме достигала 7,49%*.

Слоган "Справедливость на 18 кнопке" представили ведущие линейки программ под общим названием "Дела судебные". Разбираясь вместе с федеральными судьями в самых запутанных и сложных историях, спорах из-за детей и повседневных конфликтах, зрители учатся на чужих ошибках, осваивают азы правовой грамотности и могут воспользоваться бесплатной юридической консультацией по телефону. Все это делает формат правовых шоу актуальным и востребованным, о чем также говорит постоянный рост доли телесмотрения на протяжении многих сезонов.

*По данным Mediascope, Санкт-Петербург 100 000+, 23.03-29.03.2020, аудитория Ж, 30-50

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