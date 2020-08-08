100 самых употребляемых финансовых терминов переведут на русский язык

Согласно условиям конкурса языкового творчества "Прибыль слов", который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности и Институт Пушкина, его участники должны выбрать из перечня наиболее употребляемые финансовые термины и предложить русский аналог, обосновав свой вариант.

Идея избавиться от англицизмов в сфере бизнеса и развивать самобытность русского языка пришла в результате специальных лингвистических исследований, следуя которым в сфере экономики доля иностранных терминов составляет не менее 90 процентов, а если взять слова, появившиеся в русском языке за последние 20 лет, то почти 100 процентов слов - иностранные, записанные буквами кириллического алфавита ("фьючерс", "акция", "трейдер").

100 терминов, которые переведут на русский участники конкурса, были предложены службой по работе с потребителями Банка России. А продемонстрировать свои варианты перевода можно в виде текста, инфографики, комикса, анимации, видеосюжета, аудиозаписи, презентации и в любом ином творческом формате, затем опубликовав свою работу на персональной странице в социальных сетях с хэштэгом #прибыльслов, сообщает пресс-служба Института Пушкина.

Среди членов оргкомитета конкурса, такие известные люди, как директор Литературного музея имени Владимира Даля Дмитрий Бак, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, председатель Совета по русскому языку при Президенте РФ Владимир Толстой, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.