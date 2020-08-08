Академик Гинцбург сообщил о действенном способе лечения COVID-19

Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, полученные из плазмы переболевшего пациента. Так считает директор НИЦ эпидемиологии и имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он опроверг появившуюся информацию о том, что при заболевании COVID-19 может помочь высокая концентрация фермента ACE2, который, в частности, содержится в винах, арахисе, фисташках, какао.

"Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки", - сказал Гинцбург РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет об антителах в концентрированном виде - либо из плазмы переболевших пациентов или препарата, полученного из донорской плазмы.

Способ переливания тяжелым больным COVID-19 плазмы крови ранее переболевших и выздоровевших пациентов использовался, в частности, в COVID-центрах в Москве и Санкт-Петербурге.

В Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что рассматривают вопрос о возможности производства препарата на основе антител из крови переболевших доноров. Однако решения пока нет. Согласно результатам исследований, титр антител в крови людей, перенесших инфекцию, быстро уменьшается, а потому использовать плазму таких доноров можно очень непродолжительное время.

Гинцбург пояснил, что заболевание можно предупредить: вакцина работает профилактически, а антитела - это уже терапия, они вводятся, когда человек уже заболел.

Он посоветовал, если человек заболел, вместо того, чтобы есть орехи или арахис, быстрее начать лечение. "Лучше ему все-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус", - пояснил Гинцбург, добавив, что сегодня их вводят только внутривенно, под капельницей.