Баста и Zivert показали видео первого совместного сингла "неболей"

Самый популярный российский рэпер Баста щедр на содружества с артистами из других жанров. На слуху его "Сансара", исполненная с рокерами Александром Ф.Скляром и Дианой Арбениной. Спел Баста и "Под палящим огнем" с Пелагеей и "#Поприколу" с Ёлкой. А теперь представил совместный сингл с Zivert. Пожалуй, еще более неожиданный.

Расслабленные ритмы регги под гитару во вступлении, приглушенные интонации жаркого летнего полудня, отголоски нежного латино, умеренное использование электроники и битов - такой песни не ждали, пожалуй, ни от Басты, ни даже от Юлии Зиверт.

Панорама опустевшего города, который иначе как "каменными джунглями" и не назовешь - тоже стала декорациями в этом видео-клипе, - фактически маленькой художественной драме о расставании мужчины и женщины. Интересные лингвистические находки, например, русско-английская фраза never never неболей или "ты бы мог, но в этой истории слишком много "но" - много самобытных находок оказалось и в тексте.

В новом треке есть настроение, укачивающий притягательный ритм и оригинальная аранжировка, причем даже приемы обработки и извлечения гитарного звука на протяжении пяти минут меняются дважды. Да и рефрен очень кстати - в то время, пока COVID-19 еще окончательно не отступил, так полезно напоминать, порой, своим любимым его нежно-чарующую строчку: "Never never неболей". То есть "никогда никогда неболей"…

Причем Баста и Zivert предпочитают именовать свой трек именно так, вне норм грамматики - в одно слово, и с маленькой буквы… Будто подчеркивая этим его повседневную обыденность и терапевтическую пользу…

Прямая речь

Юлия Zivert:

- Я всегда любила творчество Басты, и дуэт с ним всегда был моей мечтой. Поэтому это абсолютно особенная для меня Премьера. О том, каким невероятным образом сбываются мечты... А сама композиция и снятое на нее лиричное немое кино - моя история о том, как я повзрослела.

То, что мы сделали вместе - это не песня, это взрослый, осознанный диалог между мужчиной и женщиной, которые просто однажды понимают, что, когда уходит любовь, бессилен Бог... Видео, созданное талантливым Алексеем Куприяновым для визуального описания этого диалога - это настоящее немое кино. А я всегда мечтала сняться в кино и всегда видела себя именно в драматической роли.