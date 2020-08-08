На следующий день президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ о введении ограничений в отношении китайских социальных сетей.

Некоторые одиозные политики Вашингтона безосновательно утверждают, что китайские IT-компании угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, однако не могут представить каких-либо реальных доказательств этого. А на деле именно США являются главным нарушителем кибербезопасности во всем мире, и большой и постоянной угрозой глобальной информационной безопасности.

Стоит вспомнить скандальные сообщения СМИ в 2013 году, когда стало известно о том, что американская сторона прослушивала частные телефонные разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель в течение более чем десяти лет. Затем, в 2018 году США организовали кибератаки на Россию. Огромное количество других фактов указывает на то, что именно Соединенные Штаты стоят за различными кибератаками.

В стремлении сохранить монополию США в области высоких технологий, Майк Помпео не осознает, насколько его планы угрожают безопасности глобальной цепочки производства и поставок, а также какие огромные препятствия могут возникнуть для технологического прогресса и экономического развития всего человечества.

На фоне неудачных противоэпидемических действий, продолжающихся вызванных расовой дискриминацией волн протестов и худших экономических показателей в нынешнем столетии, антикитайские высказывания стали "спасительной соломинкой", за которую Майк Помпео и его сторонники решили ухватиться ради спасения своей политической карьеры.

Майк Помпео постоянно оскорбляет Китай, пытаясь завоевать больший авторитет, демонстративно выставляя напоказ личные затруднения во взаимодействии с КНР. Однако в сегодняшней обстановке высокоразвитой глобализации заговор подобных политиканов и их стремление задушить китайские IT-компании обречены на провал.

С одной стороны, китайские компании занимают три места в рейтинге Tоп-10 крупнейших по рыночной стоимости интернет-компаний мира. В течение долгого времени Китай и другие страны осуществляют прагматичное и эффективное сотрудничество в построении сетей связи, а безопасность и надежность китайских технологий давно проверены и подтверждены рынком.

С другой же стороны, огромный китайский рынок обеспечивает разным странам широкое пространство для развития индустрии информационных технологий и предоставляет огромные возможности для ведения бизнеса на условиях взаимной выгоды и при достижении взаимовыгодных результатов.

Джеймс Рей, профессор Калифорнийского государственного университета Сакраменто, указал, что антикитайская инициатива Майка Помпео "Чистая сеть" серьезно нарушает международные принципы и правила, предусмотренные ВТО, и, в конечном итоге, приведет к обратному результату - еще больше ослабит конкурентоспособность и замедлит восстановление экономики США.

В современном мире тенденции к открытости, инклюзивности и слияниям невозможно остановить. Так называемый план "Чистой сети" - это не что иное, как очередная попытка Майка Помпео втянуть Китай в грязную манипулятивную игру.