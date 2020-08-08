Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

Число погибших в результате катастрофического взрыва, произошедшего во вторник в порту Бейрута, выросло до 158 человек, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
По данным медиков, количество раненых превышает 6000 человек, а 21 житель до сих пор числится пропавшим без вести.
Между тем ливанская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться через ограждения к зданию парламента в Бейруте. Люди недовольны тем, как власти справляются с разрушениями в городе.
Правительство обещало привлечь к ответственности виновных за взрыв аммиачной селитры, складированной в порту Бейрута. По делу задержаны 19 человек.