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08.08.2020 17:54
Рубрика: В мире

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

Текст: Александр Саможнев
Число погибших в результате катастрофического взрыва, произошедшего во вторник в порту Бейрута, выросло до 158 человек, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
Фото: STR / AFP
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По данным медиков, количество раненых превышает 6000 человек, а 21 житель до сих пор числится пропавшим без вести.

Между тем ливанская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться через ограждения к зданию парламента в Бейруте. Люди недовольны тем, как власти справляются с разрушениями в городе.

Правительство обещало привлечь к ответственности виновных за взрыв аммиачной селитры, складированной в порту Бейрута. По делу задержаны 19 человек.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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