Единственная детская книга автора бондианы впервые выйдет на русском

Впервые на русском языке выйдет единственная детская книга создателя легендарной бондианы Яна Флеминга "Волшебный автомобиль Чих Чих Бум Бум". Этот роман стал классикой британской литературы и даже был экранизирован. Правда, сам автор культовых шпионских романов об этом так и не узнает, "Волшебный автомобиль…" с уникальным иллюстрациями Джона Бернингема был опубликован уже после смерти писателя в 1964 году. А жаль, быть может, Флеминг успел бы создать детскую бондиану, написать которую он обещал своему издателю.

Фото: Предоставлено издательством Clever

Единственный детский роман Ян Флеминг написал для своего сына Каспара. Восьмилетний смышленый мальчик как-то заявил отцу: "Папа, ты любишь Джеймса Бонда больше, чем меня!". Можно не сомневаться, эти слова задели Флеминга за живое - родные вспоминают, что он очень любил своего единственного ребенка и в шутку называл его "003 с половинкой". Случайное ли это совпадение, но Каспар и Джеймс Бонд появились на свет в 1952 году. Именно тогда вышел первый роман об агенте 007 "Казино Рояль". Чтобы доказать свою привязанность сыну, Флеминг специально для него от руки написал потрясающую детскую книгу.

Мастер лихо закрученных шпионских сюжетов остался верен себе. Здесь есть все, что нужно - коварный злой гений, погони и невероятные приключения, от которых захватывает дух. Скорее от смеха, чем от страха, но это же детская книжка. И куда же без этих "но" в настоящем приключенческом романе.

Итак, жила однажды семья по фамилии Поттс: Папа Карактакус Поттс - в прошлом коммандер Королевского флота Карактакус Поттс, а теперь изобретатель в отставке, мама Мимзи Поттс - женщина склонная к авантюрам, и двое восьмилетних близнецов: темноволосый мальчик Джереми и девочка с золотыми локонами Джемайма.

Новое необыкновенное папино изобретение неожиданно удается удачно продать, и семья решает купить себе автомобиль. Серийная черная малолитражка им, конечно же, не подошла, зато в папиной мастерской поселилась проржавевшая развалюха с молью в истлевших кожаных сидениях, которая когда-то была единственным в мире гоночным автомобилем "Парагон Пантер".

Фото: Предоставлено издательством Clever

Кстати, у этой машины был вполне реальный прототип - автомобиль, который граф Зборовский построил в 1920 году. Вот как сам Флеминг описывает эту чудо-машину: у нее была рама довоенного (имеется в виду Первая мировая) "Мерседеса" с цепным приводом, 6-цилиндровый авиационный мотор "Майбах" и два карбюратора "Зенит" - по одному на каждом конце длинного впускного коллектора. Автомобиль имел серый стальной кузов с огромным полированным капотом длиной 2,4 метра и весил больше пяти тонн.

Но мы отвлеклись о нашей главной героини, которая в умелых руках мистера Поттса превратилась в невероятную темно-зеленую красавицу с непростым характером и получила имя Чих-Чих-Бум-Бум. И вот тут-то начинаются настоящие приключения. Спойлерить не будем, чтобы не испортить удовольствие от чтения книги, лишь намекнем, что эта машина не только умеет быстро ездить и пугать нерадивых водителей грозным взглядом фар, летать и плавать, но и думать и даже разговаривать. А еще она любит приключения не меньше своих хозяев. И вот наши герои отправляются в свою первую семейную поездку на море. И никто из них даже не подозревает, чем все обернется. Погони, перестрелки, взрывы, похищения покажутся им после всего детскими шалостями. А волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум унесет их вдаль к новым приключениям.

"Волшебный автомобиль Чих Чих Бум Бум" выйдет на русском языке с оригинальными иллюстрациями 1964 года, которые нарисовал Джон Бернингем, четко следуя рекомендациям и описаниям самого Флеминга.

Кстати

Фото: Предоставлено издательством Clever

Ян Флеминг (1908 -1964) наиболее известен как создатель самого прославленного в мире шпиона, агента 007 Джеймса Бонда. "ЧИХ-ЧИХ-БУМ-БУМ, или Волшебный автомобиль Карактакуса Поттса", единственную детскую книгу, Флеминг написал в последние годы жизни для своего маленького сына Каспара. Впервые повесть была выпущена в трех частях в 1964-1965 годах, а позже легла в основу замечательного фильма "Пиф-паф ой-ой-ой", номинированного на премию "Оскар", и успешного одноименного мюзикла.

Джон Бернингем (1936 -2019) - выдающийся автор и иллюстратор множества книг для детей: "Борка", "Мистер Гампи отправляется в путь", "Малыш Авокадо", "Дедушка", "Эй, прочь с нашего поезда!" и "Волшебная кровать". Дважды удостаивался медали Кейт Гринуэй за лучшие иллюстрации. "Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум" - одна из всего лишь трех книг, проиллюстрированных Бернингемом для других авторов. В целом из-под его пера вышло более 50 собственных книг для детей и четыре книги для взрослых.