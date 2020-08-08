Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB"

Новости

Huawei переведет все устройства на собственную операционную систему 00:42
В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении балкона 00:34
В России стартует последний день ЕГЭ 00:01
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 07.08.2020
В Крыму трагически погиб вице-президент Гильдии продюсеров РФ 07.08.2020
Госдеп США признался в рассылке СМС россиянам 07.08.2020
Российские полярники в Антарктиде в 2024 году получат новый дом 07.08.2020
Неизвестный на каршеринге обстрелял из травмата человека на юге Москвы 07.08.2020
В Азербайджане загорелся газопровод 07.08.2020
Сильный лесной пожар угрожает резиденции Наполеона в Фонтенбло 07.08.2020
Умер знаменитый тренер по плаванию Геннадий Турецкий 07.08.2020
"Зенит" получил Суперкубок России на вечное хранение 07.08.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса более 9 440 человек 07.08.2020
На реконструированном участке трассы Р-23 открыли движение 07.08.2020
В результате взрыва в Бейруте погибли граждане нескольких стран 07.08.2020
В КХЛ заявили о 53 заболевших коронавирусом в клубах лиги 07.08.2020
Платформу ФНС для льготных кредитов будут развивать совместно с банками 07.08.2020
Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter 07.08.2020
Володин заявил о серьезных перспективах Союзного государства 07.08.2020
МИД обвинил Twitter и Facebook в двойных стандартах 07.08.2020
В Индии самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы 07.08.2020
Подавший сигнал тревоги самолет сел в Шереметьево 07.08.2020
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2" 07.08.2020
Ловрен дебютирует за "Зенит" в матче с "Локомотивом" 07.08.2020
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, его брат Алексей - нет 07.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 00:38
Рубрика: Экономика

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB"

Текст: Игорь Зубков
Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Этот рейтинг агентство присвоило России в августе 2019 года. Ранее рейтинг России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&P.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Меры, предпринятые в ответ на беспрецедентный шок от пандемии и экстремальную волатильность цен на нефть, будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности. Кроме того, последовательная приверженность таргетированию инфляции, гибкость курса рубля и разумная бюджетная политика поддерживают повышенную устойчивость России к шокам и снижают влияние низких цен на нефть на экономику, объясняет агентство сохранение стабильного прогноза.

Фото: РИА Новости
Путин: Главная задача в экономике - восстановить уровень занятости

Fitch прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,2% в 2020 году из-за влияния пандемии COVID-19, а также ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ (последний фактор, по оценке агентства, обойдется экономике примерно в один процентный пункт ВВП). Полное восстановление экономики после кризиса Fitch ожидает в 2022 году (прогноз на 2021 год - рост ВВП на 3,6%, в 2022 году - на 2,5%). Преодоление последствий кризиса, по оценке агентства, поддержат смягчение денежно-кредитной политики и реализация плана восстановления экономики.

Решение Fitch - еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов (его слова приводятся в сообщении ведомства). "Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему", - отметил министр. Он напомнил, что правительство предприняло "беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", в том числе за счет значительно выросшего объема государственных заимствований.

"В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах", - полагает министр. Бюджет будет постепенно приводиться в соответствие с возможностями экономики, сказал Силуанов: "Мы вернемся к соблюдению принципов бюджетной политики, обеспечивающих стабильность экономических и финансовых условий в стране, содействующих ускорению частных инвестиций через обеспечение устойчиво низкого уровня процентных ставок". Начиная с 2022 года расходы будут вновь ограничены рамками бюджетного правила. "Это позволит сохранить высокий уровень доверия инвесторов к проводимой макрополитике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", - заключил Силуанов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Силуанов опроверг отмену бюджетного правила

Fitch оценивает "стоимость" антикризисных мер в 2020 году в 3% ВВП (свыше трех триллионов рублей), а дефицит бюджета - в 5,1% ВВП. Fitch прогнозирует, что ликвидные активы Фонда национального благосостояния останутся выше 7% ВВП в 2020 году (сейчас - 7,7%) и указывает, что на счетах правительства есть еще средства в сопоставимом размере - 6,6% ВВП. В 2022 году дефицит бюджета, по оценке аналитиков, вернется к целевому уровню в 0,5% ВВП благодаря восстановлению доходов и постепенному отказу от стимулирующих мер.

Госдолг России, по прогнозам агентства, вырастет с 14,6 до 18,5% ВВП в 2020 году, но останется самым низким среди стран с аналогичным кредитным рейтингом, и к 2022 году Россия сможет стабилизировать госдолг на уровне около 20% ВВП.

Экономика Экономика Макроэкономика Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин Компании Финансы Компании Финансы Рейтинговое агентство Fitch

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию