Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB"

Меры, предпринятые в ответ на беспрецедентный шок от пандемии и экстремальную волатильность цен на нефть, будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности. Кроме того, последовательная приверженность таргетированию инфляции, гибкость курса рубля и разумная бюджетная политика поддерживают повышенную устойчивость России к шокам и снижают влияние низких цен на нефть на экономику, объясняет агентство сохранение стабильного прогноза.

Fitch прогнозирует, что ВВП России сократится на 5,2% в 2020 году из-за влияния пандемии COVID-19, а также ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ (последний фактор, по оценке агентства, обойдется экономике примерно в один процентный пункт ВВП). Полное восстановление экономики после кризиса Fitch ожидает в 2022 году (прогноз на 2021 год - рост ВВП на 3,6%, в 2022 году - на 2,5%). Преодоление последствий кризиса, по оценке агентства, поддержат смягчение денежно-кредитной политики и реализация плана восстановления экономики.

Решение Fitch - еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов (его слова приводятся в сообщении ведомства). "Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему", - отметил министр. Он напомнил, что правительство предприняло "беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", в том числе за счет значительно выросшего объема государственных заимствований.

"В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах", - полагает министр. Бюджет будет постепенно приводиться в соответствие с возможностями экономики, сказал Силуанов: "Мы вернемся к соблюдению принципов бюджетной политики, обеспечивающих стабильность экономических и финансовых условий в стране, содействующих ускорению частных инвестиций через обеспечение устойчиво низкого уровня процентных ставок". Начиная с 2022 года расходы будут вновь ограничены рамками бюджетного правила. "Это позволит сохранить высокий уровень доверия инвесторов к проводимой макрополитике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", - заключил Силуанов.

Fitch оценивает "стоимость" антикризисных мер в 2020 году в 3% ВВП (свыше трех триллионов рублей), а дефицит бюджета - в 5,1% ВВП. Fitch прогнозирует, что ликвидные активы Фонда национального благосостояния останутся выше 7% ВВП в 2020 году (сейчас - 7,7%) и указывает, что на счетах правительства есть еще средства в сопоставимом размере - 6,6% ВВП. В 2022 году дефицит бюджета, по оценке аналитиков, вернется к целевому уровню в 0,5% ВВП благодаря восстановлению доходов и постепенному отказу от стимулирующих мер.

Госдолг России, по прогнозам агентства, вырастет с 14,6 до 18,5% ВВП в 2020 году, но останется самым низким среди стран с аналогичным кредитным рейтингом, и к 2022 году Россия сможет стабилизировать госдолг на уровне около 20% ВВП.