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08.08.2020 17:43
Рубрика: Общество

Головокружение при подъеме указало на угрозу возникновения деменции

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Головокружение при изменении положения тела может указывать на развитие деменции. К такому выводу пришли ученые после многолетнего анализа данных о более двух тысячах пожилых людей.

Фото: iStock
Ученые рассказали, как снизить угрозу развития деменции

Ортостатический коллапс, так называют подобное состояние, появляется в связи с резким снижением артериального давления. При резком подъеме с места или, наоборот, когда человек садится, кровь не успевает поступить к мозгу. Поэтому может возникнуть потемнение в глазах и даже обморок.

Такое нарушение тонуса сосудов чаще всего наблюдается у подростков, а также пожилых людей, для последних оно чревато риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Как пишет журнал Neurology, Лори Роуч из Калифорнийского университета в Сан-Франциско с коллегами предположила, что ортостатический коллапс также может указывать на риск деменции. Ученые собрали данные о 2131 соотечественнике в возрасте старше 73 лет, у которых на момент начала исследования этого заболевания не было.

В течение последующих пяти лет исследователи проверяли, не появился ли у добровольцев ортостатический коллапс. Если у участников эксперимента давление резко снижалось во время хотя бы трети всех осмотров, делался вывод о наличии ортостатического коллапса. Таких было выявлено 15 процентов.

За 12 лет наблюдений деменцию диагностировали почти у 22 процентов исследуемых. Причем у участников с частыми ортостатическими коллапсами риск развития недуга был на 40 процентов выше, чем у остальных.

Ученые решили, что резкие перепады давления во время смены положения тела являются сигналом будущего развития деменции.

Общество Здоровье Общество Наука

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