Huawei переведет все устройства на собственную операционную систему

Huawei значительно ускорила процесс разработки собственной операционной системы после новых санкций со стороны США. Генеральный директор компании Юй Чэндун подтвердил, что китайская корпорация переведет на HarmonyOS всю экосистему девайсов, включая часы, смартфоны и планшеты. Об этом со ссылкой на китайские источники пишет портал Gizmochina.com.

Как надеются в компании, HarmonyOS станет "всемирной операционной системой" и сможет составить конкуренцию Apple и Google. Кроме того, китайский производитель подтвердил, что осенью выпустит линейку смартфонов Mate 40. Также в ближайшее время стоит ждать появления нового процессора Kirin.

Также в Huawei могут анонсировать систему, предназначенную для компьютеров, часов и автомобилей. Она получит название HarmonyOS 2.0. Напомним, что ранее китайский IT-гигант показал первый автомобиль, работающий на платформе HarmonyOS.