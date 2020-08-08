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08.08.2020 15:29
Рубрика: В мире

Китайские медики призвали не паниковать из-за нового вируса

Текст: Александр Саможнев
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images

Китайские медики предупредили о распространении в нескольких регионах опасного вируса SFTS, который может привести к летальному исходу. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли, сообщает газета Global Times.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Специалисты отмечают, что вирус передается главным образом через укусы клещей. При этом нельзя исключать возможность передачи вируса от человека к человеку. Он может распространяться через кровь или гной, считает вирусолог Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете.

Более 60 процентов случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные в соседних провинциях Аньхой и Чжэцзян. У инфицированных наблюдались повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

По данным китайских вирусологов, возбудитель этого заболевания был обнаружен в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения. Врачи призывают население не паниковать, а уделить должной внимание гигиене.

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