Китайские медики призвали не паниковать из-за нового вируса

Китайские медики предупредили о распространении в нескольких регионах опасного вируса SFTS, который может привести к летальному исходу. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли, сообщает газета Global Times.

Специалисты отмечают, что вирус передается главным образом через укусы клещей. При этом нельзя исключать возможность передачи вируса от человека к человеку. Он может распространяться через кровь или гной, считает вирусолог Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете.

Более 60 процентов случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные в соседних провинциях Аньхой и Чжэцзян. У инфицированных наблюдались повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

По данным китайских вирусологов, возбудитель этого заболевания был обнаружен в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения. Врачи призывают население не паниковать, а уделить должной внимание гигиене.