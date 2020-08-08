Кучаев стал автором первого года в новом сезоне РПЛ

Футболист ЦСКА Константин Кучаев стал автором первого забитого мяча в стартовавшем чемпионате России.

В субботу матчем "Химки" - ЦСКА стартовал новый сезон в чемпионате страны по футболу. В этом матче был забит и первый гол в РПЛ-2020/21. Его автором стал полузащитник армейцев Константин Кучаев, отличившийся на 18 минуте встречи.

Любопытно, что ЦСКА вышел на этот матч с 11 российскими футболистами в стартовом составе.

В предыдущий раз армейцы выходили на матч без легионеров в стартовом составе в 1999 году.