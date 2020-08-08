Новости

Капитан судна с селитрой в Бейруте озвучил возможную версию взрыва 18:22
На территории "Лужников" прошел посвященный дню физкультурника праздник 18:16
Часть артистов Большого и Мариинского театров отправили на карантин 18:16
Когда начнутся съемки нового фильма Скорсезе 18:12
Ринго Старр впервые записал сингл с регги-группой 17:59
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета 17:56
Головокружение при подъеме указало на угрозу возникновения деменции 17:43
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей 17:06
СК завел дело после смертельного ДТП под Самарой с участием полицейского 16:54
Кучаев стал автором первого года в новом сезоне РПЛ 16:53
Из глубин Финского залива подняты 200-летние бутылки для джина 16:42
В МИД назвали провокацией третьей стороны задержание россиян в Беларуси 16:33
Умер знаменитый британский музыкант Уэйн Фонтана 16:26
Баста и Zivert показали видео первого совместного сингла "неболей" 16:22
Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола 15:50
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле 15:37
Китайские медики призвали не паниковать из-за нового вируса 15:29
Число новых случаев COVID-19 в Москве в августе на 66% меньше, чем за первую неделю июня 15:03
Lada 4x4 или Lada Niva: какая "Нива" лучше? 14:30
Ученый: Осенью болеть COVID-19 начнут те, кто соблюдал самоизоляцию 14:25
Более 60 человек числятся пропавшими без вести в Ливане 14:14
В Троице-Сергиевой Лавре скончался архимандрит Герман 13:55
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой 13:51
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте 13:29
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 16:53
Рубрика: Спорт

Кучаев стал автором первого года в новом сезоне РПЛ

Текст: Максим Домчев

Футболист ЦСКА Константин Кучаев стал автором первого забитого мяча в стартовавшем чемпионате России.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Главный тренер ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус

В субботу матчем "Химки" - ЦСКА стартовал новый сезон в чемпионате страны по футболу. В этом матче был забит и первый гол в РПЛ-2020/21. Его автором стал полузащитник армейцев Константин Кучаев, отличившийся на 18 минуте встречи.

Любопытно, что ЦСКА вышел на этот матч с 11 российскими футболистами в стартовом составе.

В предыдущий раз армейцы выходили на матч без легионеров в стартовом составе в 1999 году.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию
Академик Гинцбург сообщил о действенном способе лечения COVID-19
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная