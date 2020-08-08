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08.08.2020 23:11
Рубрика: Общество

Медики назвали икоту возможным симптомом коронавируса

Текст: Михаил Русин
Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Неожиданным симптомом коронавируса в некоторых случаях может оказаться продолжительная икота. К такому выводу пришли американские медики.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В качестве примера The American Journal of Emergency Medicine описывает случай с 62-летним пациентом.

"62-летний мужчина без злокачественных новообразований или заболеваний легких обратился в отделение неотложной помощи с четырехдневной историей стойкой икоты. Если не считать икоты, его первичное обследование в остальном ничем не примечательно", - говорится в публикации.

Пациент жаловался на потерю веса и длительную икоту. Мужчина не страдал от онкозаболеваний, не курил, и у него не было таких характерных для коронавируса симптомов, как жар, заложенность носа, одышка, боль в горле или в груди. Он также сообщил, что не совершал никаких поездок и не контактировал с больными.

Тем не менее, рентгеновское обследование и КТ выявили в легких затемнения со специфическим эффектом "матового стекла". У пациента был обнаружен коронавирус.

По мнению медиков, следует обращать внимание на подобные нетипичные проявления COVID-19.

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