Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию

Допустить превращение Закавказья в пороховую бочку было абсолютно неприемлемо. Так заместитель председателя Совета Безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев объяснил решение защитить Абхазию и Южную Осетию в 2008 году.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Цхинвал. Часть древнего города была разрушена, погибли многие мирные жители и российские миротворцы, десятки тысяч беженцев хлынули в соседние республики. Ответом на крупномасштабную агрессию стала российская операция по принуждению к миру. Она продлилась с 8-го по 12 августа и вошла в историю как "пятидневная война".

"По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение - встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость", - написал на своей странице "ВКонтакте" Медведев.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Россия всегда выступала за мир и стабильность в соседних странах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.