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08.08.2020 11:59
Рубрика: Власть

МИД РФ разъяснил правила въезда туристов в Египет

Текст: Александр Саможнев

Прибывающие в Египет граждане должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус (ПЦР-тест), пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну. Это правило не распространяется на несколько аэропортов в стране, в том числе на курортах, сообщили в МИД России.

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В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД пояснили, что с 7 августа все прибывающие в Египет граждане обязаны иметь отрицательный тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну. Однако въезжающим через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух тест не требуется.

Напомним, с 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу закрытых из-за пандемии коронавируса ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при соблюдения мер предосторожности. С 1 июля открыты музеи для ограниченного числа посетителей, а также возобновлено международное и внутреннее авиасообщение.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Туризм В мире Африка Египет Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

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