МИД РФ разъяснил правила въезда туристов в Египет

Прибывающие в Египет граждане должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус (ПЦР-тест), пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну. Это правило не распространяется на несколько аэропортов в стране, в том числе на курортах, сообщили в МИД России.

В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД пояснили, что с 7 августа все прибывающие в Египет граждане обязаны иметь отрицательный тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну. Однако въезжающим через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух тест не требуется.

Напомним, с 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу закрытых из-за пандемии коронавируса ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при соблюдения мер предосторожности. С 1 июля открыты музеи для ограниченного числа посетителей, а также возобновлено международное и внутреннее авиасообщение.