Министр просвещения рассказал, как изменится нацпроект "Образование"

О том, как изменится нацпроект "Образование" уже в ближайшие годы, в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Уже в сентябре в 250 школах России стартует проект "500+". Проект позволит организовать в регионе творческие педагогические лаборатории по школьным предметам, чтобы повысить мастерство учителей, внедрить исследовательскую и творческую работу. И что самое важное - проект "500+" войдет в нацпроект "Образование". А это значит, мы сможем направить на помощь отстающим школам федеральные ресурсы, обеспечить их современной техникой, - рассказал Сергей Кравцов. - В следующем году после успешной апробации проект планируется расширить, включить в него еще больше школ.

Это все изменения в нацпроекте "Образование" или будут еще?

Сергей Кравцов: Он будет скорректирован и переориентирован с дополнительного образования на общее. Проблема - в том, что просто ставкой на дополнительное образование мы не решим задачу качественного образования для всех школьников. Поэтому все созданные в рамках нацпроекта объекты: Кванториумы, IT-кубы, центры "Точки роста" должны быть эффективно интегрированы в систему общего образования. Сегодня мы звоним в региональный Кванториум и задаем вопросы: "Как вы работаете со школами?" Однозначных ответов не слышим, а некоторые и вовсе разводят руками. Так быть не должно, сейчас мы перенастраиваем систему таким образом, чтобы это была самая тесная связка - школьное образование и детское дополнительное образование. И все следующие объекты будут создаваться только на базе школ!

Полный текст интервью читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".