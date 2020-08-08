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08.08.2020 21:21
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о более чем 9 500 выздоровевших от COVID-19 в ВС РФ

Текст: Юрий Гаврилов

Число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте снова возросло. Эта тенденция сохраняется в Вооруженных силах уже более трех месяцев.

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По данным Минобороны на 8 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровел 71 военнослужащий. А общее количество граждан, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 9 тысяч 515 человек.

Кроме того, почти 31 330 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 975 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 774 пациента лежат в военных госпиталях. 23 изолированы по месту службы. Семь лежат в гражданских больницах и клиниках. А 171 человек изолирован на дому. "Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в состоянии средней тяжести - 8 человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 3 731 пациенту, 616 из которых - гражданские.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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