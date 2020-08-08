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08.08.2020 06:30
Рубрика: Общество

Назван гарнир, снижающий сахар и риск развития болезней сердца

Текст: Оксана Грибанова

Канадские медики из Гуэлфского университета посоветовали для снижения риска развития сердечных заболеваний регулярно есть бобовые. В том числе, людям с сахарным диабетом, так как такие продукты способствуют и уменьшению уровня сахара в крови. Как пояснили специалисты, стабильно высокий сахар повреждает кровеносные сосуды, дополнительно увеличивая риск возникновения сердечных недугов.

Фото: iStock
Названа снижающая холестерин белковая пища для замены мяса

Как выяснили медики, бобовые (нут, бобы, чечевица и так далее) оказывают положительное влияние на сердце за счет снижения уровня сахара и холестерина в крови.

Специалисты предупредили, что речь не идет о лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Обогащенный бобовыми рацион является одной из мер профилактики опасных недугов. В случае с диабетом продукт помогает улучшить контроль за уровнем сахара в крови, способствуя его снижению.

- Также употребление бобовых, содержащих много белка и клетчатки, помогает контролировать вес. Плюс белок и клетчатка позволяют дольше сохранять чувство сытости, что помогает сократить количество потребляемой пищи, - отметили специалисты.

Они порекомендовали перед приготовлением замачивать бобовые в воде на восемь часов. Дело в том, что продукт содержит фитиновую кислоту, снижающую способность организма усваивать питательные вещества из пищи. Замачивание позволяет избежать такого эффекта.

Исследователи напомнили, что бобовые можно использовать для приготовления как основного блюда, так и полезных гарниров. Так, фасоль является здоровой альтернативой макаронам и картофелю.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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