Назван гарнир, снижающий сахар и риск развития болезней сердца

Канадские медики из Гуэлфского университета посоветовали для снижения риска развития сердечных заболеваний регулярно есть бобовые. В том числе, людям с сахарным диабетом, так как такие продукты способствуют и уменьшению уровня сахара в крови. Как пояснили специалисты, стабильно высокий сахар повреждает кровеносные сосуды, дополнительно увеличивая риск возникновения сердечных недугов.

Как выяснили медики, бобовые (нут, бобы, чечевица и так далее) оказывают положительное влияние на сердце за счет снижения уровня сахара и холестерина в крови.

Специалисты предупредили, что речь не идет о лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Обогащенный бобовыми рацион является одной из мер профилактики опасных недугов. В случае с диабетом продукт помогает улучшить контроль за уровнем сахара в крови, способствуя его снижению.

- Также употребление бобовых, содержащих много белка и клетчатки, помогает контролировать вес. Плюс белок и клетчатка позволяют дольше сохранять чувство сытости, что помогает сократить количество потребляемой пищи, - отметили специалисты.

Они порекомендовали перед приготовлением замачивать бобовые в воде на восемь часов. Дело в том, что продукт содержит фитиновую кислоту, снижающую способность организма усваивать питательные вещества из пищи. Замачивание позволяет избежать такого эффекта.

Исследователи напомнили, что бобовые можно использовать для приготовления как основного блюда, так и полезных гарниров. Так, фасоль является здоровой альтернативой макаронам и картофелю.