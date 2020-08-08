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Рубрика: Общество

Назван признак, предупреждающий о повышенном риске смерти от COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) проанализировали пять биомаркеров, которые присутствовали в крови сотен пациентов с коронавирусом.

Фото: РИА Новости
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Как оказалось, повышенные уровни IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина в крови связаны с более высоким риском тяжелого течения заболевания и летального исхода, передает Eurekalert со ссылкой на Future Medicine. Это показал анализ данных около 300 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В частности, специалисты выяснили, что повышенные уровни пяти биомаркеров провоцируют воспаление и нарушение свертываемости крови. Особенно опасными были ситуации, когда уровень LDH (или ЛДГ) был выше 1200 единиц/л, а уровень D-димера был выше 3 мкг/мл.

Выполнение простого анализа крови для пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи, поможет врачам принять решение о тактике лечения конкретного человека, считает сотрудник Школы медицины и здравоохранения GW, доктор медицинских наук Шант Аянян.

- Мы надеемся, что биомаркеры помогут врачам определить, какой подход необходим в лечении пациентов, стоит ли выписывать человека из больницы или надо продолжать контролировать его состояние, то есть, новые данные помогут в принятии важных клинических решений, - отметил один из авторов исследования.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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