Немецкий бизнес попросил возобновить регулярное авиасообщение с РФ

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила с конкретными предложениями по налаживанию регулярного авиасообщения между двумя странами. В том числе предлагается, обязательное предоставление пассажирами отрицательного теста на коронавирус перед отлетом.

Эти идеи были изложены ВТП в письме на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Хайко Мааса, который на следующей неделе будет с визитом в Москве.

"Такой длительный перерыв в авиасообщении приводит к личным трагедиям и является угрозой для бизнеса. Для инвестиций и развития совместных проектов это имеет крайне негативные последствия", - комментирует ситуацию председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

Между тем в аэропорту "Домодедово" приземлился пятый спецрейс по маршруту Франкфурт-Москва со 136 пассажирами на борту. Начиная с июня, ВТП и посольство ФРГ организуют спецрейсы по возвращению немецких предпринимателей в Россию. Этой возможностью уже воспользовались более 250 человек.