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08.08.2020 18:50
Рубрика: Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных присоединилась к команде Плющенко

Текст: Максим Домчев
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призер Сочи в танцах на льду Елена Ильиных приступила к работе в академии Евгения Плющенко.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Об этом сообщил в Instagram двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. "Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных", - написал он.

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В комментариях к этому сообщению 26-летняя Ильиных написала, что счастлива работать в одной команде с Плющенко.

Ильиных завоевала свои олимпийские медали, выступая в паре с Никитой Кацалаповым. В апреле 2019 года она объявила о завершении карьеры. В начале нынешнего года она стала мамой. У Ильиных и артиста балета Сергея Полунина родилась дочь Мира.

Спорт Фигурное катание Евгений Плющенко

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