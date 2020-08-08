Олимпийская чемпионка Ильиных присоединилась к команде Плющенко

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призер Сочи в танцах на льду Елена Ильиных приступила к работе в академии Евгения Плющенко.

Об этом сообщил в Instagram двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. "Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работe олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных", - написал он.

В комментариях к этому сообщению 26-летняя Ильиных написала, что счастлива работать в одной команде с Плющенко.

Ильиных завоевала свои олимпийские медали, выступая в паре с Никитой Кацалаповым. В апреле 2019 года она объявила о завершении карьеры. В начале нынешнего года она стала мамой. У Ильиных и артиста балета Сергея Полунина родилась дочь Мира.