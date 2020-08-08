"Питтсбург" с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Хоккеисты "Питтсбурга" уступили в серии против "Монреаля " и завершили борьбу за Кубок Стэнли.

В Национальной хоккейной лиге определились еще два участника первого раунда плей-офф.

"Питтсбург" с Евгением Малкиным встречался с "Монреалем". После трех матчей перевес был на стороне канадского клуба, которому оставалось выиграть всего один матч в серии до трех побед. И "Монреаль" с задачей справился, выиграв 2:0. В составе победителей на 56-й минуте отличился Арттури Лехконен, а незадолго до финальной сирены окончательный результат установил Ши Уэбер. "Монреаль" выиграл серию 3-1.

Также в четырех матчах "Нью-Йорк Айлендерс" переиграл "Флориду". "Пантерам" не помог голкипер Сергей Бобровский. В четвертом матче "островитяне" победили 5:1.

Ворота "Айлендерс" защищал россиянин Семен Варламов, который отбил 24 броска. На счету Бобровского 33 спасения.