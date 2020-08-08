Почему скумбрия, овсянка и киви полезны для суставов

Специалисты считают, что некоторые продукты помогают оздоровить суставы.

Как пояснил врач и телеведущий Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1", проблемы с суставами часто вызывает нарушение обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща. Но можно добавить в рацион продукты, которые содержат компоненты, улучшающие состояние хряща.

В числе полезных для суставов продуктов называются, в частности, скумбрия, киви и овсянка.

Скумбрия богата полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, снижающими воспалительные процессы при артрозе и остеопорозе. Ежедневно рекомендуется употреблять около 30 граммов этой рыбы.

Половинка киви содержит суточную норму витамина C. Он необходим для формирования хряща и соединительной ткани. А съев тарелку овсянки, человек получит две суточные нормы полезного для суставов марганца, который нужен для синтеза коллагеновых волокон.