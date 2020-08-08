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08.08.2020 12:03
Рубрика: Общество

Почему скумбрия, овсянка и киви полезны для суставов

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты считают, что некоторые продукты помогают оздоровить суставы.

Фото: РИА Новости
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Как пояснил врач и телеведущий Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1", проблемы с суставами часто вызывает нарушение обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща. Но можно добавить в рацион продукты, которые содержат компоненты, улучшающие состояние хряща.

В числе полезных для суставов продуктов называются, в частности, скумбрия, киви и овсянка.

Скумбрия богата полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, снижающими воспалительные процессы при артрозе и остеопорозе. Ежедневно рекомендуется употреблять около 30 граммов этой рыбы.

Половинка киви содержит суточную норму витамина C. Он необходим для формирования хряща и соединительной ткани. А съев тарелку овсянки, человек получит две суточные нормы полезного для суставов марганца, который нужен для синтеза коллагеновых волокон.

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