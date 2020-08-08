Последний шельфовый ледник в Канаде обрушился в океан

Последний полностью неповрежденный шельфовый ледник в Канаде из-за глобального потепления обрушился в Северный Ледовитый океан. Ученые заявили, что всего за пару дней шельф потерял почти половину своей площади, из-за чего большие ледяные острова оказались в океане.

Исследователи уточнили, что 4000-летний шельфовый ледник Милн, расположенный на краю острова Элсмир, всего за два дня потерял 43 процента своего объема. От шельфа откололся кусок льда размером около 80 квадратных километров - примерно на 20 квадратных километров больше, чем район Манхэттен в Нью-Йорке. Специалисты отмечают, что таяние арктических морских льдов приводит не только к повышению уровня моря, но и представляет серьезную угрозу для находящихся под угрозой исчезновения видов, в том числе белых медведей, среда обитания которых зависит от наличия льда.

"Температура воздуха выше нормальной, морской ветер и открытая вода перед шельфовым ледником - все это привело к его разрушению", - отмечается в сообщении Канадской метеорологической службы.

По оценкам ученых, этим летом на шельфе было на пять градусов теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 годы, что привело к превышению глобального потепления в два-три раза выше его темпов. Как отмечают эксперты, ледник Милн и другие шельфовые ледники в Канаде оказались нежизнеспособны и исчезнут в ближайшие десятилетия, сообщает CNBS News.

Из-за пандемии ученые не изучали шельф, когда от него откалывался ледник, а наблюдали за ним с помощью спутниковых изображений и технологий. "Нам повезло, что мы не оказались на шельфовом леднике, когда это произошло, в противном случае наш лагерь и вся техника были бы уничтожены", - заявил исследователь Дерек Мюллер из Карлтонского университета в Оттаве.