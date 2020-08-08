Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз

Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампиа на выборах в 2016 году, считает, что с высокой долей вероятности он будет переизбран на своем посту.

Норпот разработал модель прогнозирования выборов, которая с 1992 дала сбой всего лишь один раз в 2000 году. Тогда президентом США стал республиканец Джорд Буш, получивший голоса колеблющегося штате Флорида, сообщает РИА Новости.

В соответствии с выкладками ученого, побеждает кандидат, наиболее удачно выступающий на праймериз. "В них ключ к успеху на президентских выборах в ноябре. Дональд Трамп очень легко победил на них в своей партии", - цитирует телеканал Fox News Нортопа. В этой связи вероятность победы действующего президента США составляет 91 процент. Ожидается, что он получит 362 голоса выборщиков, а его соперник от демократов Джо Байден - 176 голосов.