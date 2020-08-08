Новости

Число новых случаев COVID-19 в Москве в августе на 66% меньше, чем за первую неделю июня 15:03
Lada 4x4 или Lada Niva: какая "Нива" лучше? 14:30
Ученый: Осенью болеть COVID-19 начнут те, кто соблюдал самоизоляцию 14:25
Более 60 человек числятся пропавшими без вести в Ливане 14:14
В Троице-Сергиевой Лавре скончался архимандрит Герман 13:55
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой 13:51
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте 13:29
Опубликован рейтинг самых популярных российских онлайн-сериалов 12:58
США продавливают реформу ВОЗ, несмотря на решение выйти из организации 12:47
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы 12:45
Почти 40 человек стали жертвами проливных дождей в Южной Корее 12:31
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов 12:26
Военные провели стрельбы из комплекса ПВО "Панцирь-СА" в Арктике 12:22
Во Франции предложили запретить безлимитную связь и интернет 12:17
МИД РФ разъяснил правила въезда туристов в Египет 11:59
Глава Кубани выразил соболезнования после смерти митрополита Исидора 11:59
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз 11:50
СК проверит обстоятельства гибели вице-президента гильдии продюсеров 11:24
Митрополит Кубани скончался от осложнений после коронавируса 11:00
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против жителя Воронежа 10:38
Еще 1278 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:12
Чендлер нокаутировал Хендерсона в первом раунде на турнире Bellator 09:58
Противодиверсионные катера ТОФ защитили от "вторжения" Авачинскую бухту 08:57
Роналду впервые за 10 лет не сыграет в 1/4 Лиги чемпионов 08:55
Главный тренер ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 13:51
Рубрика: Власть

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийским властям в связи авиакатастрофой, в которой погибли люди, и пожелал выздоровления пострадавшим.

Фото: EPA-EFE/CIVIL DEFENSE
Потерпевший крушение в Индии самолет приземлялся во время дождя

Телеграмма, опубликованная на сайте Кремля, адресована его индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди

"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде", - говорится в телеграмме​​​.

Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

Накануне Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, в том числе двое пилотов. В больницах находятся 149 человек, 22 из них получили тяжелые ранения.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Юго-Восточная Азия Индия Президент

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Медведев объяснил решение защитить в 2008 году Абхазию и Южную Осетию
Академик Гинцбург сообщил о действенном способе лечения COVID-19
Турция поможет в устранении последствий взрыва в Бейруте
Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети