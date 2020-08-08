Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийским властям в связи авиакатастрофой, в которой погибли люди, и пожелал выздоровления пострадавшим.

Телеграмма, опубликованная на сайте Кремля, адресована его индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди

"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде", - говорится в телеграмме​​​.

Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

Накануне Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, в том числе двое пилотов. В больницах находятся 149 человек, 22 из них получили тяжелые ранения.