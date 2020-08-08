"Реал" снова проиграл "Манчестер Сити" и вылетел из Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" второй сезон подряд не может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. В противостоянии с "Манчестер Сити" испанцы проиграли оба матча с одинаковым счетом 1:2.

Первая встреча между этими командами состоялась еще в конце февраля. Ведя по ходу матча, "Реал" неожиданно уступил. Однако концовку сезона подопечные Зинедина Зидана провели столь мощно, что перед ответным поединком у болельщиков "королевского клуба" появились надежды о выходе в четвертьфинал. "Сити" же после возобновления сезона ожидаемо не сумел составить конкуренцию в Премьер-лиге "Ливерпулю" и вылетел из Кубка Англии, проиграв в полуфинале лондонскому "Арсеналу" (0:2).

В отчетном матче "горожане" повели уже на девятой минуте благодаря ошибке защитника "Реала" Рафаэля Варана. Француз зачем-то полез в обыгрыш в собственной штрафной и потерял мяч, Габи Жезус отпасовал на Рахима Стерлинга, и англичанин не промахнулся по пустым воротам. Впрочем, еще до перерыва Карим Бензема сравнял счет. И все же последнее слово в этом противостоянии осталось за "Сити". Вновь не обошлось без грубого ляпа Варана. Он опрометчиво пытался скинуть мяч назад головой Тибо Куртуа, но подарил мяч Жезусу. Бразилец установил окончательный результат - 2:1.

Во втором матче дня "Ювентус" победил дома "Лион" (2:1) благодаря дублю Криштиану Роналду, но, тем не менее, вылетел из Лиги чемпионов. Напомним, что в первом поединке этих команд французы выиграли со счетом 1:0.

В четвертьфинале "Манчестер Сити" встретится с "Лионом". В субботу "Барселона" в ответной встрече сыграет дома с "Наполи" (первый матч завершился 1:1), а "Бавария" примет лондонский "Челси" (первый матч завершился 3:0 в пользу мюнхенцев).