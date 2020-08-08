Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев поздравил строителей столицы с их наступающим профессиональным праздником - Днем строителя. Как известно, он отмечается во второе воскресенье августа, то есть завтра.

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам. В своем обращении он написал: "Труд тех, кто связал свою жизнь с этой важной специальностью, всегда востребован и значим. От него напрямую зависят успехи экономики, развитие страны, комфорт городской среды, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.

В Москве профессия строителя традиционно пользуется особым уважением и почётом. Благодаря строителям в столице возводятся новые жилые дома, создается современная инженерная инфраструктура, строятся и реконструируются дороги, линии метрополитена транспортные развязки, технопарки, объекты социальной и культурной сферы.

Умелое сочетание новейших технологий и передового опыта с крепкими трудовыми традициями, которые были созданы в прежние годы, позволяет нынешнему поколению московских строителей эффективно реализовать поставленные мэром Москвы масштабные задачи и планы.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли, а также их родным и близким крепкого здоровья, счастья и новых успехов в непростом созидательном труде!"