Часть артистов Большого и Мариинского театров отправили на карантин

Часть артистов Большого театра в Москве и Мариинского театра в Санкт-Петербурге отправили на карантин из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на источники, близкие к театрам, сообщает РБК.

Журналисты выяснили, что в Мариинском театре на вынужденную изоляцию отправились сразу несколько артистов. Также были отменены некоторые репетиции и большинство занятий. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр. Однако официально Мариинский театр пока не подтвердил эту информацию.

В пресс-службе Большого театра изданию рассказали, что у них заболела артистка балета. "Пока ее результат мы не знаем. Все, кто с ней контактировал, тоже сдали анализы и находятся дома на карантине. А репетициями занимаются те, кто с ней не общался", - пояснили в театре.