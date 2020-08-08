Число новых случаев COVID-19 в Москве в августе на 66% меньше, чем за первую неделю июня

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 691 новый случай заражения коронавирусом. Число новых случаев коронавируса с начала августа на 66,3% меньше, чем за первую неделю июня. Средняя скорость роста новых случаев с момента снятия ограничений, с 23 июня отрицательная. Количество новых заболевших коронавирусом в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 53% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 25,1% - от 46 до 65, 8% - от 66 до 79, еще 3,8% - старше 80 лет. Дети составляют 10,1%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.