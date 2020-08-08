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08.08.2020 18:16
Рубрика: Общество

На территории "Лужников" прошел посвященный дню физкультурника праздник

Текст: Вадим Сергеев

Жители Москвы приняли активное участие в праздновании дня физкультурника в "Лужниках".

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В числе популярных активностей были соревнования по легкой атлетике, конкурс "Фитнес-модель", фестиваль "Спортивная семья" и всероссийский турнир Let's square.

"Я не ошибусь если скажу, что праздник "День физкультурника" - это праздник каждого жителя нашей страны. Это праздник профессиональных спортсменов, любителей и болельщиков. Каждый из нас является частичкой большого российского спорта", - отметил руководитель департамента спорта Алексей Кондаранцев.

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