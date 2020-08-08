На территории "Лужников" прошел посвященный дню физкультурника праздник

Жители Москвы приняли активное участие в праздновании дня физкультурника в "Лужниках".

В числе популярных активностей были соревнования по легкой атлетике, конкурс "Фитнес-модель", фестиваль "Спортивная семья" и всероссийский турнир Let's square.

"Я не ошибусь если скажу, что праздник "День физкультурника" - это праздник каждого жителя нашей страны. Это праздник профессиональных спортсменов, любителей и болельщиков. Каждый из нас является частичкой большого российского спорта", - отметил руководитель департамента спорта Алексей Кондаранцев.