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08.08.2020 18:39
Рубрика: Общество

Победителем лесного ралли в Подмосковье стал экипаж на машине 1942 года выпуска

Текст: Игорь Елков
Фото: Константин Завражин
8 августа в труднопроходимом лесу в районе подмосковной Черноголовки завершился очередной Международный военно-патриотический слет "Моторы войны".

Термин "слет" - не более чем дань традиции. Строго говоря, сюда не слетаются, а съезжаются: красиво и торжественно. 7 и 8 августа на окраине села Ивановское (городской округ Черноголовка, что примерно в 50 км от Москвы) проходит 7-ое международное военно-патриотическая ралли "Моторы войны", посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Анатолий Сергеев-Васильев / РИА Новости
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Вечером в базовом лагере (территория ивановского "Фестпарка") завершающие шоу - ужин, музыкальная программа (задушевные песни военных лет под гитару) и костер. Впрочем, если загляните сюда "на огонек" и позже - вас не прогонят. И вообще, если судьба этим вечером застанет в этих краях, то смело заезжаете. Хозяева шоу радушны и гостеприимны. Особое приглашение, равно как и билеты не нужны. А уж тем более какой-то дресс-код - он просто неуместен. И посмотреть там есть на что: участвуют порядка 70 машин, каждая из которых уникальна. Плюс три танка: легендарный Т-34, тяжелый супермонстр ИС-2 и невероятно редкий японский легкий танк, взятый в качестве трофея в бою на острове Шумшу (Курильская гряда). "Тридцать-четверку" и "иосиф-сталина" вы при большом желании в музеях страны еще найдете, а вот японский танк - это редкость планетарного масштаба. И я не преувеличиваю.

Впрочем, увидеть технику под брендом "Моторы войны" в движении, преодолевающую реалии российских лесных дорог, можно только один раз в году и только здесь. Участники ралли проходят порядка 30 км по нехоженым дорогам, ориентируясь исключительно по карте, где нет координат для навигаторов. Указаны дистанции, повороты, расстояния. Повернешь раньше времени, и придется часами плутать по лесу. В котором организаторы лишь накануне пробили просеки. Оговорюсь: просеки проложены только по "правильному" маршруту. Если ты хоть чуть-чуть ошибаешься, то сразу окажешься в непролазной чаще.

Вполне закономерный результат: пять экипажей из 19-ти сошли с трассы. Многим потребовалось от 2 до 4 часов на то, чтобы методом проб и ошибок, найти верный путь.

И, напротив, самые внимательные и предусмотрительные всего за 22-23 минуты лихо прошли трассу. Первое место занял экипаж машины под номером "14": Святослав Петрушенко и Дмитрий Берестень на ленд-лизовском проходимце Dodge WC-57.

Машина неординарная (впрочем, других на шоу "Моторы войны" не было, и нет), поэтому о ней расскажем подробнее. "Доджи" мы получали по ленд-лизу. Dodge WC - полноприводной внедорожник. В общей сложности, СССР получил из США более 50 000 внедорожников. Конечно, это были не только и не столько "доджи", еще нам поставляли Willys MB, Ford GPA и небольшое количество Bantam BRC-40. Использовались они как штабные, как тягачи для пушек, для разведки, патрулирования, а также для перевозки пехоты и раненых.

Фото: РИА Новости
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Надо заметить, что еще в 1938 году в СССР начали выпускать полноприводные ГАЗ-61. Первый советский армейский "джип" в кузове фаэтон получил нарком обороны Климент Ворошилов. Но наладить серийное производство ГАЗ-61 для армии промышленность не смогла. Не хватало мощностей. А в августе 1941-го выпуск таких внедорожников вообще остановили: его двигатели нужны были для легкого танка Т-60. Во время войны в Советском Союзе наладили и собственное производство первого серийного внедорожника: ГАЗ-64. Несколько позже пошел в серию отечественный "иван-виллис" - ГАЗ-67. Кстати, такой тоже участвовал в ралли, экипаж: Александр Прохоров и Сергей Пундель. Ребята заняли 12 место.

Но большую часть наших армейских внедорожников во время войны были иномарками. Сначала мы по программе ленд-лиза из США получали подержанные "джипы". Затем - новенькие, с конвейера. Полноприводные автомобили Dodge американцы стали присылать с 1942 года. Из-за полезной нагрузки в 750 кг в РККА их сразу окрестили: "Додж три четверти".

Изначально военные Dodge созданы на базе коммерческих пикапов и занимали нишу между легковыми авто и легкими грузовиками. Первые армейские Dodge были с упрощенной кабиной на шасси заднеприводного пикапа образца 1939 года. На его базе вскоре создали несколько типов штабных машин, и одну - в качестве платформы для 37-мм зенитной пушки. Затем внедорожник стал поистине многоцелевым: он мог доставить и отделение пехоты, буксировать пушку ЗиС, а удлиненная версия годилась для перевозки четырех раненых на носилках. Выпускался огромными сериями, только 1,5-тонных армейских машин произвели 78 тысяч, большая часть из которых американцы отправили по ленд-лизу в союзные страны. В Красную армию поставляли в основном WC51 с 8-местным кузовом с тентом (а также с крупнокалиберным пулеметом и радиостанцией), WC52 - с передней 2,5-тонной лебедкой (хотя были серии и без лебедки) и отбором мощности от трансмиссии автомобиля, и штабной фургон WC53 с радиостанцией.

Номер в названии серии (WC57) не должен сбивать с толка. Это не послевоенный внедорожник: "57" - отнюдь не год производства. Машина, которая победила в Подмосковье, выпущена в 1942-м году.

Есть популярные снимки: вот президент США Рузвельт инспектирует войска в штабной машине WC56. А маршал Георгий Жуков в машине Dodge WC56 принимает парад в Берлине в августе 1945 года…

Но вот командирскую машину WC57 с передней лебедкой и брезентовой крышей можно считать раритетом. Серия относительно небольшая, тем ценнее и его наличие в России, и победа в ралли!

Фото: Анна Скрипка/РГ
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Точных данных о том, сколько именно "доджей" из США было отправлено в СССР - нет. Называют разные числа: от 19 тысяч до 25 тысяч машин. Но определенно можно утверждать, что штабных WC57 для высшего офицерского звена было поставлено очень мало. Не больше двух сотен.

… Итак, "додж" в этом году занял первое место. Всего на 20 секунд отстал от лидера внедорожник Bantam BRC 40, экипаж: Николай Хрипунов и Денис Щербаков. (Кстати, в прошлом году победителем ралли стал экипаж из Самары как раз на "бантике").

А на третьем месте - "Виллис" Владимира Беляшкина и Алексея Баталова. Любопытно, что бессменный организатор гонок Вячеслав Лен, представляя участников, особое внимание обратил именно на этот экипаж, стартовавший под номером "13".

"В этой машине едет врач! - объявил Лен. - Так что если кому-то потребуется медицинская помощь - прочь суеверия!".

Помощи не потребовалась. Все участники достойно прошли испытания. И хотя не все машины дошли до финиша, но это нормально: все-таки техника раритетная и антикварная. Все участники продемонстрировали волю к победе. А после необходимого технического обслуживания - готовы к новым испытаниям. Это достойно уважения, ведь в лесном ралли приняло 19 экипажей, среди которых самая старая машина, Horch 830R, выпущена в 1934 году. А самые "свежие" - два "Виллиса" - сошли с конвейера в 1944 году.

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