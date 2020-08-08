Новости

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против жителя Воронежа 10:38
Еще 1278 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:12
Чендлер нокаутировал Хендерсона в первом раунде на турнире Bellator 09:58
Противодиверсионные катера ТОФ защитили от "вторжения" Авачинскую бухту 08:57
Роналду впервые за 10 лет не сыграет в 1/4 Лиги чемпионов 08:55
Главный тренер ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус 08:30
Олейник оказался на 17 килограммов легче Льюиса 08:15
На северо-западе Китая подпорная стена рухнула на дорогу 08:12
Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США 07:57
Последний шельфовый ледник в Канаде обрушился в океан 07:47
Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшей в Хабаровском крае яхты 07:43
В США на слет байкеров приехали десятки тысяч человек 07:28
В Самаре загорелся частный сектор в Железнодорожном районе 07:10
Власти Маврикия ввели режим ЧС из-за утечки нефти с японского судна 06:54
У вожатых Всероссийского детского центра в Приморье выявили COVID-19 06:47
В США задержан разыскиваемый с 1977 года преступник 06:45
В Хабаровском крае начали проверку после обрушения моста с молодоженами 06:30
В США обнаружен "самый сложный туннель" контрабандистов 06:25
Российские военные привезли в Сирию продуктовые наборы 06:15
Назван признак, предупреждающий о повышенном риске смерти от COVID-19 05:38
Еще один человек умер от чумы на севере Китая 05:25
Ученые объяснили необходимость полетов на астероид 05:23
СК Якутии проверит информацию о нападении стаи собак на ребенка 05:18
В сервисах каршеринга рассказали о забытых в салонах вещах 04:35
Трамп пообещал "очень быстро" заключить сделки с КНДР и Ираном 04:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 10:38
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о реабилитации нацизма против жителя Воронежа

Текст: Наталья Козлова

Главное следственное управление СК России вместе с оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге", разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович".

СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма

Против Хорошильцева возбуждено уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ - "реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично".

Следователь СК России уже допросил подозреваемого. Изъяты принадлежащие ему электронные носители .

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Разрушенный взрывом порт Бейрута восстановит миллиардер из Мексики
СМИ: Число погибших при крушении самолета в Индии возросло до 20 человек
Трамп пообещал "очень быстро" заключить сделки с КНДР и Ираном
Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию