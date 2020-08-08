СК возбудил дело о реабилитации нацизма против жителя Воронежа

Главное следственное управление СК России вместе с оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге", разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович".

Против Хорошильцева возбуждено уголовное дело по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ - "реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично".

Следователь СК России уже допросил подозреваемого. Изъяты принадлежащие ему электронные носители .