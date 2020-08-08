Собянин: В Москве откроют еще 12 клубов "Мой социальный центр"

Первый досуговый центр открылся в июле 2019 года в Марьиной роще. К началу марта 2020 года в столице работали уже семь "Моих социальных центров". Они мгновенно стали популярны у москвичей старшего возраста - в них уже побывали более 100 тысяч пенсионеров. На время пандемии 94 клуба по интересам, которые были открыты в центре, перешли в онлайн, их постоянными участниками стали более 1,6 тысячи пожилых москвичей.

"Но, конечно, онлайн не может заменить живого общения. Пенсионеры истосковались по своим друзьям и хобби. И как только "Мои социальные центры" вновь открылись - они с удовольствием снова пришли туда. Разумеется, теперь работа центров подчиняется строгим правилам дезинфекции и масочного режима. Но это не стало помехой, ведь главное осталось прежним - добрая атмосфера, возможность хорошо провести время и отдохнуть от домашней суеты. "Мой социальный центр" пришелся по душе москвичам. Поэтому мы не стали пересматривать планы развития этого проекта. В ближайшие месяцы собираемся открыть еще 12 центров в разных районах Москвы", - сообщил глава города.

По словам мэра, в центре каждый сможет найти себе дело по душе. Например, там можно позаниматься гимнастикой или потанцевать, посетить музыкальные или литературные вечера. В творческих мастерских можно рисовать, шить, вязать, лепить. "Многие люди приходили со своими идеями. По инициативе гостей в центрах были открыты клубы иностранных языков, участники которых практиковали свои навыки, общаясь между собой", - добавил Сергей Собянин.

В некоторых центрах есть даже кулинарные студии, в которых проводятся мастер-классы. Имеется медиагостиная, где можно послушать музыку. В центры москвичи приходя просто пообщаться, а некоторые даже празднуют дни рождения.