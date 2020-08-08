В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании до плюс 6 градусов

Выходные порадуют жителей Центрального округа комфортной летней погодой. Но с воскресенья атмосферное давление начнет падать, облаков станет больше, начнутся дожди.

В субботу, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на северо-востоке Центрального федерального округа местами пройдет кратковременный дождь, в Костромской области с грозой. В других регионах центра России преимущественно без осадков. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 9-16 градусов, днем 20-27 градусов, на юге ЦФО (Воронежская, Тамбовская, Белгородская области) - до 31 тепла.

В воскресенье и в начале следующей недели по ночам погода ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Преобладающая температура ночью также плюс 9-16 градусов, днем 24-30 градусов. 10 августа на северо-востоке начнется похолодание до 16-23 градусов.

В Москве в субботу переменная облачность, днем в городе до плюс 26, по области до плюс 27 градусов. Но ветер северный. Днем местами пройдет небольшой дождь. В воскресенье ночью в Москве плюс 13-15, по области плюс 10-15. Днем в столице до плюс 26, по области - до плюс 27 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть с севера и днем возможен местами небольшой дождь.

Такая же погода сохранится и в понедельник. А вот во вторник уже будет прохладнее. Облачно с прояснениями, вероятность небольших осадков сохраняется. Ночью плюс 11-16 градусов, днем 19-24 тепла. В среду облачно, небольшой дождь. Ночью плюс 8-13 градусов, днем плюс 10-15 градусов.

В четверг и пятницу облачно с прояснениями, небольшие осадки. По ночам совсем прохладно: всего плюс 6-11 градусов. Днем плюс 13-18 градусов. Ветер по-прежнему северный.

К следующим выходным - 15 и 16 августа - есть вероятность небольшого потепления. Ночью прогнозируется плюс 9-14 градусов, днем 16-21 тепла. И все та же переменная облачность и небольшие дожди. Но в Гидрометцентре надеются, что лето надолго не сдаст свои позиции и тепло в августе еще вернется.