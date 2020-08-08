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08.08.2020 13:55
Рубрика: Общество

В Троице-Сергиевой Лавре скончался архимандрит Герман

Текст: Елена Яковлева

Сегодня, 8 августа, скончался насельник Лавры архимандрит Герман (Чесноков), сообщает официальный сайт Троице-Сергиевой Лавры. Причина его смерти - продолжительная болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией (COVID-19). Ему было чуть более 79 лет.

Отец Герман много лет был настоятелем храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде, храм являлся подворьем Лавры. Он был известен тем, что по благословению занимался отчитками. Много лет каждую пятницу, субботу и воскресенье он совершал особый чин изгнания злых духов, отчитывая бесноватых. Эта практика, особенно если за нее берутся самочинно, связана с рисками для всех сторон. Отец Герман был официально благословлен на это дело и нес это трудное послушание, будучи известным многим прибегавшим к нему за помощью людям.

"Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием", - говорится на сайте обители. Отца Германа вспоминают как сердечного и необычайного человека.

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