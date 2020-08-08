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08.08.2020 15:38
Рубрика: Культура

Фестиваль "Мариинский" откроют премьерой балета "Тысяча и одна ночь"

Текст: Наталья Лебедева
V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" пройдет во Владивостоке с 14 августа по 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра. В программе, опубликованной на сайте Минкультуры РФ, сразу несколько ярких премьер, среди которых опера "Дон Карлос" и балет "Тысяча и одна ночь".
Фото: Геннадий Шишкин/пресс-служба Мариинского театра/ТАСС Фото: Геннадий Шишкин/пресс-служба Мариинского театра/ТАСС
Фото: Геннадий Шишкин/пресс-служба Мариинского театра/ТАСС

Фестиваль 14 августа откроет балет "Тысяч и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова, который поставил главный балетмейстер труппы Эльдар Алиев. Премьерные спектакли также пройдут 14, 15, 16 августа и 3 сентября.

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29 августа на сцену выйдет всемирно известный бас и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, который исполнит партию Филиппа II в еще одной фестивальной премьере - опере Джузеппе Верди "Дон Карлос". Для певца эта выступление станет дебютом на Приморской сцене. За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев. Над постановкой четырехактного спектакля, воссоздающего дух Испании 16 века, работала итальянская команда под руководством Джорджо Барберио Корсетти.

В концертном исполнении во Владивостоке прозвучат возобновленный после восьмилетнего перерыва "Огненный ангел" Прокофьева, "Сельская честь" Масканьи и подготовленный за время самоизоляции шедевр Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" (III акт). Все три вечера дирижировать будет Валерий Гергиев, а главные партии исполнят ведущие солисты Мариинского театра.

Владислав Сулимский выйдет на сцену в одной из своих коронных партий Риголетто в одноименной опере Верди. А вердиевская "Аида" соберет на сцене лучшие голоса труппы: Амнерис - Екатерина Семенчук, Амонасро - Роман Бурденко, Рамфис - Евгений Никитин, Царь Египта - Михаил Петренко. Титульную партию исполнит солистка Мариинского театра и Приморской сцены Елена Стихина.

Большой театральный праздник продолжат премьер Мариинского театра Кимин Ким и Рената Шакирова, которые станцуют в "Дон Кихоте". Премьер театра и приглашенный солист Баварского государственного балета Владимир Шкляров в партнерстве с Марией Хоревой выйдут в "Спящей красавице". Прима-балерина петербургской труппы Екатерина Кондаурова исполнит партию Сирени.
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Два вечера на Приморской сцене будут посвящены молодым постановщикам и хореографам, чьи имена вписаны в историю нового танцевального века. В программе - "Concerto DSCH" Алексея Ратманского и "Соло" европейского мэтра Ханса ван Манена, а также номер Ильи Живого "A flashback", созданный для гала-вечера в лондонском театре "Колизей", и "Глина" Владимира Варнавы - одна из первых работ хореографа для Мариинской труппы.

Также зрители увидят премьеры 2020 года: "Русские тупики-II" Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой и "Пионерская сюита" Александра Сергеева на музыку Шостаковича.

5 и 6 сентября фестиваль завершит опера "Война и мир" Сергея Прокофьева, которая объединит силы петербургской и владивостоксой трупп. Дирижировать будет главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Гид-парк

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